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惡賊翻牆爬冷氣口偷酒、字畫 持辣椒水噴屋主反控殺人

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

吳姓男子今年2月間，涉嫌爬牆鑽冷氣洞口，侵入新北市一間獨棟住宅行竊，偷走高粱酒、白酒後、字畫、紀念套幣等物，又再度進屋打算搬走人參酒，這時屋主發現上前追逐，吳男竟持防狼噴霧辣椒水攻擊屋主，事發17天後，屋主在竹林內尋獲失竊物品，吳男反控屋主拿刀要殺他，士林地檢署依加重強盜罪嫌起訴。

起訴指出，30多歲吳姓男子，今年2月28日凌晨4時許，開車至淡水一處獨棟住宅，攀爬外牆翻進庭院後，拿蕭姓屋主的梯子爬到2樓，再從冷氣孔洞進屋，竊取金門高粱酒2瓶、紅麴葡萄酒1瓶、茅台酒1瓶、竹葉青酒1瓶、白酒4瓶，還偷走天珠、字畫、紀念套幣、玉墜、佛珠、6百元紅包、現金1661元等物品。

吳男得手眾多屋主收藏後，再度返回屋內偷竊人參酒，正好遭屋主發現，吳隨即準備爬鐵籬笆逃走，屋主追上並拉下吳，吳為了脫免逮捕，竟持防狼噴霧辣椒水噴屋主臉部後逃脫。

幸好，吳男在附近清洗傷口時，熱心鄰居發現他受傷直接報警，警方到場從吳男身上、周邊搜出辣椒水、多功能工具組、折疊刀等。吳男辯稱，沒有偷東西，也沒有拿辣椒水噴人，只有進去屋主家。

吳男說謊17日後，屋主在住家周邊的產業道路竹林內，尋獲被偷竊的物品。警方採證庭院內遺留的帽子、手套，還有菜圃內的血跡，經送驗DNA鑑定，確定為吳男。

檢察官認定，吳男涉翻越房屋從冷氣孔洞進入屋內行竊，2度進屋打算竊走人參酒遭屋主發現，拿出防狼噴霧辣椒水攻擊屋主，事後又辯稱屋主拿刀殺他等，依照加重準強盜罪嫌起訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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