影／三級防疫國道超速突破7千件 飆速302公里扣牌6月

三級防疫期間高速公路車流減少三至五成，不少人趁此空檔飆車，甚至飆到302公里，國道警方從5月中旬至昨天為止，針對超過速限40公里以上的「嚴重超速」取締件數已達7592件。若符合危險駕車則要扣牌6個月，如同車被罰居家隔離半年不能開上路。加強執法仍然持續中，呼籲駕駛人遵守法規。

此外，坊間長年傳言高速公路夜間不會拍照取締超速，這是完全錯誤的謠言，警方不但由員警手持移動、搭配固定式儀器24小時抓超速，而且隨著科技進步，誇張高速也拍得到，甚至不需要閃光燈。

譬如夜間在國道一號桃園路段，用手持測速槍拍到飆速302公里，固定式相機也在嘉義路段拍到飆速239公里。高公局還會透過ETC門架取得平均速度，篩選出重複嚴重超速的違規車輛，交給警方開罰。

國道警方指出，自5月15日宣布三級管制，交通部高速公路局統計發現國道全線交通量減少30%至50%，但超速情形增加。警方於是加強取締「嚴重超速」，自5月15日至7月20日，67天累計取締7592件，平均每天超過113件。

由於在車流正常情況下，若每輛車保持該路段最高速限前進，彼此都會很安全，一旦出現低於平均車速的慢速車或是超速車，便會破壞車流秩序。

因為速差會引發變換車道及安全車距的危險，且時速越快，反應時間越短，即使1個小掉落物都可能讓車輛失控，一旦碰撞，傷亡就會很大。

常見肇事原因包括「未注意車前狀態」、「未保持行車安全距離」、「變換車道或方向不當」等等，皆與「速度」習習相關，所以交通單位都很重視取締超速，尤其超過速限60公里以上，就屬危險駕車。

國道公路警察局第一大隊交通組組長盧瑞堯指出，根據道路交通管理處罰條例第33條規定，在高速公路上超速，處3千到6千元罰鍰；超速60公里以上，依同條例第43條規定，處6千到2萬4千元罰鍰，並當場禁止其駕駛及吊扣汽車牌照6個月；若因而肇事者，將吊銷其駕駛執照。