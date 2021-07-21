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網路轉貼新聞竟被辦「假訊息」他嘆到海外才能批評政府
嘉義市孫姓男子今年5月底，在網路貼文「確診者參加簡氏宗親會餐會，嘉縣衛生局未匡列，請參加宗親會者注意」，並連結新聞網內容提醒網友，嘉義縣警局認為他「散播不實訊息」移送法辦，嘉義地檢署偵查終結做不起訴處分；孫男感嘆，難道台灣人都要到海外當小商人才能自由發言？
「政府辦假訊息讓民眾不敢說話！」孫男昨收到不起訴處分書後直言，近日朱學恒和他這類對於政府有些想法的自媒體、名嘴，紛紛被以各種罪名傳喚甚至移送，這讓人懷疑政府是不是要用「寒蟬效應」讓民眾閉嘴，讓小老百姓言論自由更加緊縮。
孫說，警政機關偵辦後，的確讓他害怕，現在他想在網路貼文、想提出跟政府不一樣做法的建議，都擔心「會不會又被傳去訊問」，難道現在網路批評政府、提建議，都要跟 Gtokevin小商人一樣，先成為「海外異議人士」才能說話 ?
檢察官不起訴處分書指出，孫男坦承在臉書「嘉義多一點」社群，及ptt社群中貼文，但否認有任何傳播不實訊息犯行，並強調是透過新聞網轉貼訊息，善意提醒宗親會會員快去篩檢，避免讓嘉義地區成疫情破口。
檢察官認為，孫男貼文並沒有證據證明造成人心恐慌，貼文內容與中央宣導，勸導民眾避免群聚內容並無衝突，而且其貼文的確是轉載網路新聞，並沒有傷害他人的主客觀犯意，這和嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例的犯罪構成要件不符，依法做不起訴處分。
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