網路轉貼新聞竟被辦「假訊息」他嘆到海外才能批評政府

嘉義市孫姓男子今年5月底，在網路貼文「確診者參加簡氏宗親會餐會，嘉縣衛生局未匡列，請參加宗親會者注意」，並連結新聞網內容提醒網友，嘉義縣警局認為他「散播不實訊息」移送法辦，嘉義地檢署偵查終結做不起訴處分；孫男感嘆，難道台灣人都要到海外當小商人才能自由發言？

「政府辦假訊息讓民眾不敢說話！」孫男昨收到不起訴處分書後直言，近日朱學恒和他這類對於政府有些想法的自媒體、名嘴，紛紛被以各種罪名傳喚甚至移送，這讓人懷疑政府是不是要用「寒蟬效應」讓民眾閉嘴，讓小老百姓言論自由更加緊縮。

孫說，警政機關偵辦後，的確讓他害怕，現在他想在網路貼文、想提出跟政府不一樣做法的建議，都擔心「會不會又被傳去訊問」，難道現在網路批評政府、提建議，都要跟 Gtokevin小商人一樣，先成為「海外異議人士」才能說話 ?

檢察官不起訴處分書指出，孫男坦承在臉書「嘉義多一點」社群，及ptt社群中貼文，但否認有任何傳播不實訊息犯行，並強調是透過新聞網轉貼訊息，善意提醒宗親會會員快去篩檢，避免讓嘉義地區成疫情破口。