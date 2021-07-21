桃園男三度欲提鉅款但交代不清 機警行員識破報警

桃園市一名男子自12日起3度至銀行欲提取160萬巨款，但來源交代不清、說詞反覆，被機警行員看出轉匯情況有異，未讓他成功取款，男子前天偕律師至銀行取款時，由於該帳戶日前已獲通報，疑似是詐欺車手，詢後依詐欺罪嫌將他移送法辦，當天遭押。

鄭姓男子（23歲）本月12日下午15時許至獲國泰世華銀行北桃園分行，欲臨櫃將帳戶內160餘萬全數領出，但由於款項當天經多個帳戶轉匯，情況有異，便報警處理。

鄭男交代款項來源時說詞反覆，一下說是代購精品賺得，一下說博奕網站贏得，最後又改口是跟朋友玩天九牌贏取。該帳戶雖未通報為警示帳戶，然而鄭男行徑明顯有異，銀行立即啟動聯防機制，暫停該帳戶全部交易功能；鄭男悻悻然離去。

鄭男13日再次現身欲提款，再度被銀行拒絕。事後由於有被害人報案遭詐，稱款項經轉匯流入鄭男帳戶，於是該帳戶被通報為警示帳戶。

鄭男19日第3度現身銀行，還找了律師陪同，欲提領該筆款項，經行員報案後員警立即到場瞭解，遭懷疑是詐欺車手，經檢察官核發拘票後將他拘提到案，依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。法院當天裁定羈押。