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他誤信粉絲頁可幫忙貸款變車手 詐團用假貸款騙需錢男

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市何姓男子在臉書社群看到一個專門幫人貸款的粉絲專頁，對方佯稱可以幫忙用「包裝財力」證明方式，取得銀行貸款，並會安排流水帳轉入何男提供的3家銀行戶頭，分別匯35萬、20萬、30萬共85萬到其戶頭，再交給另一男子。何男以為貸款成功，沒想到後來收到銀行通知帳戶遭警示。何男才發現被當車手被騙向警方報案。

市刑大指出，基隆日前何姓男子在臉書社群看見一個有關貸款的粉絲專頁，傳訊息詢問貸款，一名專員告知何男處理貸款事宜。過兩天，告知何男申請貸款無法通過，何男焦急的詢問有無其他的方法可以貸款？專員介紹一位APP軟體的董事長特助讓他認識。

特助用LINE告知何男，可以幫忙用包裝財力證明方式，比較好向銀行申請貸款，並要求何男拍自己的3家銀行帳簿封面給他，這樣貸款金額才會比較高，稍後財務會安排流水帳轉入何男這3家銀行戶頭。隨後不久真的有3筆分別為35萬、20萬、30萬的匯款分別入帳3家銀行戶頭，特助請何男臨櫃領款後約在基隆市區，會有另一名男子向他收取3筆款項之總額85萬。

何男交付85萬後過2天後，一直聯絡不到特助，LINE訊息也不讀不回，還收到其中一間銀行寄來的帳戶遭警示通知。何男越想越不對，趕緊到派出所報案表明自己遭騙。

副大隊長沈瑞坤今天說，這是假貸款真詐騙的手法之一，常見詐騙歹徒在網路上刊登「信貸廣告」，有貸款需求或有貸款困難的民眾自然會找上，詐騙集團再利用申辦貸款人對金融常識之不足進行誆騙，要求交付身分證明及銀行帳戶，更甚者還幫忙詐騙集團將被詐騙受害者匯入之金錢款項領出交予，而誤當詐騙車手。

市刑大建議民眾，切勿因為需錢孔急而勿輕信網路上有人可幫忙代辦貸款之謊言，更不要輕信來路不明的民間融資廣告，而將存摺、提款卡或個人資料交給陌生人，以免借錢不成，反倒成為詐騙共犯。

誤信粉絲頁幫忙貸款成功男變車手，詐團假貸款騙需錢男，圖為檔案照。圖／報系資料照片
誤信粉絲頁幫忙貸款成功男變車手，詐團假貸款騙需錢男，圖為檔案照。圖／報系資料照片

詐騙集團 基隆 車手

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