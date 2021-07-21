快訊

評／保皇派vs.製藥商 泰國國產疫苗能挽救疫情嗎？

【獨家專訪黃曙光／下】當海軍救火隊多次解圍 卻累成沒朋友的「無膽將軍」？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

詐徒騙台中婦60萬得手 隔2小時想再騙 6萬車手下場悲慘

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市楊姓男子遭歹徒吸收，加入「七星」詐騙集團擔任車手，該詐團涉嫌以健保資料外洩，涉嫌刑案為詐騙哏，在今年5月底向朱姓婦人詐騙60萬，楊假扮警專實習生，向朱婦拿走60萬後，交給上手，歹徒認為朱婦好騙，隔2小時後，又騙朱婦再交付6萬餘元，楊現身取款時，沒想到朱婦已報警，遭人贓俱獲，台中地檢署今偵結，依詐欺罪起訴。

起訴指出，楊姓男子（24歲）在今年5月間，加入「七星」、「安那共」的詐騙集團，擔任詐欺車手，今年5月26日上午8時許，詐騙集團先後假冒中央健康保險局、司法警察人員，以健保資料外洩、涉嫌刑事案件為由，向朱姓婦人詐騙，朱婦不疑有他，在當日下午1時許，提領現金60萬後，依歹徒指示，在西屯區某巷口，將現金交付給假扮成警專實習生的楊姓男子。

楊姓男子收到60萬後，又搭計程車，在南屯區文心路的連鎖大賣場裡，將現金交付給身分不詳的王姓男子（另案偵辦），歹徒認為朱婦好騙，食髓知味，再向朱婦謊稱，其兒子的帳戶已遭凍結，要求朱婦再交付6萬元現金，不過朱婦在交付60萬後，已察覺有異，向165反詐騙專線詢問後，報警求助。

朱婦在第一次交款後約2小時，再與歹徒約定交款時間、地點，楊又接獲指示前往取款，未料取款時，就遭埋伏的警察，人贓俱獲，當場查扣現金6萬多元、3支不同品牌的手機。

檢方訊問時，楊姓男子承認涉案，辯稱詐騙集團是以收取贓款的4％為代價，聘請他擔任車手，但得手的60萬，已交付給詐團的另名共犯。台中地檢署今偵結，依詐欺取財罪起訴楊姓男子。

台中市楊姓男子在今年5月底擔任詐騙集團車手，拿走朱姓婦人60萬現金，第二次取款時，遭警方人贓俱獲，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照
台中市楊姓男子在今年5月底擔任詐騙集團車手，拿走朱姓婦人60萬現金，第二次取款時，遭警方人贓俱獲，台中地檢署偵結起訴。圖／報系資料照

詐騙集團 車手 詐欺

延伸閱讀

馬國女借錢騙打疫苗 新竹男遇愛情詐騙夢醒

詐騙集團假冒165反詐騙專線 被害人親友覺有異報警揭穿

影／詐團綁票老哏婦人上當 警一句戳破歹徒腦羞罵髒話

遇到歹徒「碰瓷」搞假車禍怎辦？台中交大傳招保權益

相關新聞

轎車撞進便利商店落地窗疑打錯檔 買早餐的代價賠2萬元

苗栗縣大湖鄉昨天發生轎車撞入便利商店的事故，許姓男子上午7點多開車上班途經大湖鄉中正路一家便利商店，他下車買完早餐，開車...

影／三級防疫國道超速突破7千件 飆速302公里扣牌6月

三級防疫期間高速公路車流減少三至五成，不少人趁此空檔飆車，甚至飆到302公里，國道警方從5月中旬至昨天為止，針對超過速限...

影／竹南龍鳳漁港公廁晚間失火 工具間雜物起火

苗栗縣竹南鎮龍鳳漁港的組合式公廁今晚近9點傳出火警，苗栗縣消防局據報，通報竹南、頭份、造橋人車前往，救災人員發現公廁的變...

警查獲八軍團營區旁遭偷倒整車垃圾 軍方指土地非軍有

台南新化警方在陸軍八軍團所屬營區附近草叢空地，查獲林姓男子開貨車偷倒整車垃圾。地方人士與民眾指責軍方沒有好好管理軍用土地...

積欠債務侵入住宅行竊7萬元 台南警案發後15小時逮人

疫情趨緩，住宅竊案又死恢復燃，民眾要提高注意。40歲林姓男子因積欠債務，昨天清晨騎機車伺機行竊，他涉嫌進入台南市中西區陳...

疫期執勤壓力倍增...有警甚至失眠 身心狀況成課題

疫情期間警察除治安、交通外，兼負防疫重任，執勤壓力倍增，面對龐大精神壓力，可能使員警生活受影響，如失眠、無力、焦慮等，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。