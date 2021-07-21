詐徒騙台中婦60萬得手 隔2小時想再騙 6萬車手下場悲慘

台中市楊姓男子遭歹徒吸收，加入「七星」詐騙集團擔任車手，該詐團涉嫌以健保資料外洩，涉嫌刑案為詐騙哏，在今年5月底向朱姓婦人詐騙60萬，楊假扮警專實習生，向朱婦拿走60萬後，交給上手，歹徒認為朱婦好騙，隔2小時後，又騙朱婦再交付6萬餘元，楊現身取款時，沒想到朱婦已報警，遭人贓俱獲，台中地檢署今偵結，依詐欺罪起訴。

起訴指出，楊姓男子（24歲）在今年5月間，加入「七星」、「安那共」的詐騙集團，擔任詐欺車手，今年5月26日上午8時許，詐騙集團先後假冒中央健康保險局、司法警察人員，以健保資料外洩、涉嫌刑事案件為由，向朱姓婦人詐騙，朱婦不疑有他，在當日下午1時許，提領現金60萬後，依歹徒指示，在西屯區某巷口，將現金交付給假扮成警專實習生的楊姓男子。

楊姓男子收到60萬後，又搭計程車，在南屯區文心路的連鎖大賣場裡，將現金交付給身分不詳的王姓男子（另案偵辦），歹徒認為朱婦好騙，食髓知味，再向朱婦謊稱，其兒子的帳戶已遭凍結，要求朱婦再交付6萬元現金，不過朱婦在交付60萬後，已察覺有異，向165反詐騙專線詢問後，報警求助。

朱婦在第一次交款後約2小時，再與歹徒約定交款時間、地點，楊又接獲指示前往取款，未料取款時，就遭埋伏的警察，人贓俱獲，當場查扣現金6萬多元、3支不同品牌的手機。