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影／新北里長曾為快篩劑嗆吳宗憲 疑行車糾紛遭毆傷互告
新北市永和區安和里長鄧長安日前將機車牽出路邊停車格時，車尾遭雙戴機車擦撞，雙方發生口角進而引發肢體衝突，鄧長安遭對方二人持機車大鎖追打，一度躲進路邊店家內求救，警方獲報到場時，雙方已無衝突，因互提傷害告訴，警詢後昨天依傷害嫌將3人函送新北地檢署偵辦。
藝人吳宗憲今年6月以PGTalk執行長身分對外表示，要捐11萬份新冠肺炎快篩劑，但新北市永和區安和里長鄧長安在臉書發文，申請快篩劑須註冊PG Talk的APP，有個資問題，控對方是「空手套白狼」，吳宗憲獲悉後開直播回擊嗆告，要對方主動聯繫自己。鄧長安隔天再批「我又不是你養的小弟！」若真要告就由法官來論定孰是孰非，雙方隔空互批引起社會各界議論。
據了解，永和區安和里長鄧長安7月15日晚上9時許，在永和區中正路599號前，欲將機車從人行道牽出時，車尾不慎遭騎機車的胡姓男子（22歲）後載吳姓男子（21歲）的機車擦撞，雙方當場發生言語爭執，互不相讓，進而當街引發肢體衝突。
里長鄧長安遭胡、吳二人持辣椒水及機車大鎖、警棍攻擊，鄧男因遭攻擊跑進路邊商家求救，店員見狀立即打110報案，永和警分局中正橋派出所接獲報案線上巡邏警網趕到現場處理時，雙方已無打架情事，
鄧男因遭攻擊受傷及辣椒水噴到眼睛，警方先行將鄧男送醫，並將胡男、吳二人帶返派出釐清相關案情，因雙方互控傷害提出告訴。警詢後20日依傷害罪嫌將三人函送新北地檢署偵辦，車輛碰撞部分由交通分隊處理，雙方均無酒駕情形。
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