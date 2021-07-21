影／新北里長曾為快篩劑嗆吳宗憲 疑行車糾紛遭毆傷互告

新北市永和區安和里長鄧長安日前將機車牽出路邊停車格時，車尾遭雙戴機車擦撞，雙方發生口角進而引發肢體衝突，鄧長安遭對方二人持機車大鎖追打，一度躲進路邊店家內求救，警方獲報到場時，雙方已無衝突，因互提傷害告訴，警詢後昨天依傷害嫌將3人函送新北地檢署偵辦。

藝人吳宗憲今年6月以PGTalk執行長身分對外表示，要捐11萬份新冠肺炎快篩劑，但新北市永和區安和里長鄧長安在臉書發文，申請快篩劑須註冊PG Talk的APP，有個資問題，控對方是「空手套白狼」，吳宗憲獲悉後開直播回擊嗆告，要對方主動聯繫自己。鄧長安隔天再批「我又不是你養的小弟！」若真要告就由法官來論定孰是孰非，雙方隔空互批引起社會各界議論。

據了解，永和區安和里長鄧長安7月15日晚上9時許，在永和區中正路599號前，欲將機車從人行道牽出時，車尾不慎遭騎機車的胡姓男子（22歲）後載吳姓男子（21歲）的機車擦撞，雙方當場發生言語爭執，互不相讓，進而當街引發肢體衝突。

里長鄧長安遭胡、吳二人持辣椒水及機車大鎖、警棍攻擊，鄧男因遭攻擊跑進路邊商家求救，店員見狀立即打110報案，永和警分局中正橋派出所接獲報案線上巡邏警網趕到現場處理時，雙方已無打架情事，