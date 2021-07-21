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彰化家扶募款箱被偷 警逮犯嫌3千現金已吃喝花光光

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

疫情期間，社福機構募款困難，特別仰賴小額捐款，彰化家扶中心的捐款箱長期放置在愛心店家，為家扶募款，但上周卻傳出放置在和美路邊攤的捐款箱被偷走，裡頭3千多元的善款不見了，警方透過監視器發現34歲無業林姓男子涉有重嫌，男子坦承缺錢花用，警方將他依蒨到罪嫌函送彰化地檢署偵辦。

和美這處地瓜球攤擺放捐款箱已經放了2年，只要有6、7成滿的零錢，業者就會通知人員去收愛心捐款，彰化家扶中心本月16日接獲愛心店家通知，捐款箱一夜之間被人偷走，彰化家扶指出，三級警戒至今已二個月，民眾、社團、企業的捐款消沉，嚴重衝擊捐款量，愁雲慘霧之際又碰到這樣的事，「真不知道這一位宵小是否也有困難。」

警方調查，這家地瓜球攤晚間將捐款箱收到櫃子裡，調閱監視器發現在地人林男近日時常在附近逗留，認為他涉有重嫌，經通知到案說明後，他坦承趁著店家晚上休息翻了櫃子，發現募款箱內有現金，才將整個箱子拿走，警方最後也查扣他所竊的愛心捐款箱，但箱內空空，研判已拿去吃吃喝喝花光了。

彰化家扶指出，愛心捐款箱兩年多來第4次被偷，2019年是彰化市捐款箱被偷，去年則是花壇與員林捐款箱的錢被偷走，沒想到這次第4次捐款箱被偷，這都是民眾的愛心，實在很無奈。

彰化家扶中心的店家募款箱日前遭竊，警方將犯嫌繩之以法。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心的店家募款箱日前遭竊，警方將犯嫌繩之以法。圖／彰化家扶提供
彰化家扶中心的店家募款箱日前遭竊，警方抓到嫌犯，但內有的現金全沒了。記者林敬家／翻攝
彰化家扶中心的店家募款箱日前遭竊，警方抓到嫌犯，但內有的現金全沒了。記者林敬家／翻攝

捐款 愛心 募款

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