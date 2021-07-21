接電話聽兒子遭綁架須付贖金 七旬翁付20萬才發現被騙
台北市75歲劉姓老翁平時跟兒子同居，卻在兒子上班時，接到兒子被綁架的詐騙電話，劉翁不疑有他，到詐騙集團指定地點交付20萬現金，想贖回兒子，事後打電話給兒子才發現遭騙。警方獲報將46歲林姓車手逮捕，他供稱受人指使，警方將循線追查上游。
警方調查，劉翁雖跟兒子同居，但兒子白天都外出工作，本月7日早上他接到詐騙電話，稱兒子在外欠款遭綁架，須交付贖金20萬，劉翁沒想太多，當天下午直接到指定地點長春路一處公車站牌前，將20萬現金交付林姓車手，林火速離開現場。
劉翁當下也打給兒子，沒想到兒子回覆「正在工作啊，沒事」，劉翁驚覺遭騙，立刻告訴兒子此事，事後二人到派出所報案。
警方循線追蹤林嫌行跡，本月18日在他的新竹住處逮人，查獲3支人頭手機，不過20萬贓款已不翼而飛，林嫌供稱他受人指使，警方依詐欺罪嫌送辦，將追查上游詐騙集團。
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