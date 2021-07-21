接電話聽兒子遭綁架須付贖金 七旬翁付20萬才發現被騙

台北市75歲劉姓老翁平時跟兒子同居，卻在兒子上班時，接到兒子被綁架的詐騙電話，劉翁不疑有他，到詐騙集團指定地點交付20萬現金，想贖回兒子，事後打電話給兒子才發現遭騙。警方獲報將46歲林姓車手逮捕，他供稱受人指使，警方將循線追查上游。

警方調查，劉翁雖跟兒子同居，但兒子白天都外出工作，本月7日早上他接到詐騙電話，稱兒子在外欠款遭綁架，須交付贖金20萬，劉翁沒想太多，當天下午直接到指定地點長春路一處公車站牌前，將20萬現金交付林姓車手，林火速離開現場。

劉翁當下也打給兒子，沒想到兒子回覆「正在工作啊，沒事」，劉翁驚覺遭騙，立刻告訴兒子此事，事後二人到派出所報案。