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影／中和敞蓬車撞左轉車衝進便當店釀5傷 疑闖紅燈釀禍

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

游姓男子今天駕駛敞蓬車經中和區景平路往新店方向，在路口撞上左轉汽車，失控衝進路邊便當店共造成5人受傷，疑敞蓬車闖紅燈釀禍，確實車禍原因，現由警方調查釐清中。

新北消防局今天上午9時19分獲報，中和區景平路與景安路口發生車禍意外，有多人受傷，救護人員與警方趕抵現場，發現游姓男子（23歲）駕駛一輛BMW敞蓬車衝進路邊便當店，導致店內2男1女3名員工肢體擦挫傷及燒燙傷，路邊還有一輛奧迪汽車車頭幾乎全毀，兩名汽車駕駛均為輕傷，分別道送醫急救。

據了解，駕駛奧迪汽車的許姓男子（57歲）在中和區景平路往土城方向，依燈號左轉景安路時，遭駕駛BMW敞蓬車的游男撞上右前車頭後，又失控衝進路邊便當，造成便當店內3人受傷。

2名汽車駕駛酒測值均為零，肇事的游男疑似闖紅燈釀禍，確實車禍原因，現由警方調查釐清中。

游姓男子今天駕駛敞蓬車經中和區景平路往新店方向，在路口撞上左轉汽車，失控衝進路邊便當店共造成5人受傷，疑敞蓬車闖紅燈釀禍，確實車禍原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
游姓男子今天駕駛敞蓬車經中和區景平路往新店方向，在路口撞上左轉汽車，失控衝進路邊便當店共造成5人受傷，疑敞蓬車闖紅燈釀禍，確實車禍原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
游姓男子今天駕駛敞蓬車經中和區景平路往新店方向，在路口撞上左轉汽車，失控衝進路邊便當店共造成5人受傷，疑敞蓬車闖紅燈釀禍，確實車禍原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
游姓男子今天駕駛敞蓬車經中和區景平路往新店方向，在路口撞上左轉汽車，失控衝進路邊便當店共造成5人受傷，疑敞蓬車闖紅燈釀禍，確實車禍原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
游姓男子今天駕駛敞蓬車經中和區景平路往新店方向，在路口撞上左轉汽車，失控衝進路邊便當店共造成5人受傷，疑敞蓬車闖紅燈釀禍，確實車禍原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝
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游姓男子今天駕駛敞蓬車經中和區景平路往新店方向，在路口撞上左轉汽車，失控衝進路邊便當店共造成5人受傷，疑敞蓬車闖紅燈釀禍，確實車禍原因，現由警方調查釐清中。記者王長鼎／翻攝

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