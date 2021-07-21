影／筍農想要汰換耕種 竟用廢輪胎助燃引發森林大火

高市70多歲簡姓筍農為讓麻竹筍收穫與獲利增加，用火耕將原國有林班地內莿竹叢以火焚燒，汰換耕種成麻竹筍，還用廢棄輪胎助燃，引發森林大火，燃燒面積約0.05公頃，並產生有害人體健康的氣體（戴奧辛），保七總隊第八大隊、林務局屏東林區管理處、高市旗山警分局調查後，將簡姓筍農依違反森林法、廢棄物清理法與公共危險，移送橋頭地檢署偵辦，檢方訊問後10萬元交保候傳。

保七總隊第八大隊指出，今年3到5月間，林務局與消防隊在高雄市甲仙區台20線短短4到5公里間，接獲通報搶救森林火災多達6次9個起火點。3月4日同時多達5個起火點，火災發生時間多在下午5點過後或假日晚上，讓林務局人員疲於奔命。

警方調查發現，5月15日發生的森林火災更在火場內發現有在竹叢上綁廢棄輪胎助燃，保安警察第七總隊第八大隊會同林務局屏東林區管理處與高雄市旗山警分局等單位到場會勘，發現該火災疑為人為縱火。

警方調閱高雄甲仙等地區路口監視器，逐一比對，鎖定藍色小貨車涉嫌重大，車上所載運廢棄輪胎與火災現場遺留的輪胎比對，形狀及特徵相符，以車追人後，鎖定駕駛人簡姓筍農，報請檢方指揮偵辦，昨持搜索票，兵分多路，到簡姓筍農家中搜索，現場查扣數十個廢棄輪胎。

警方調查，5月15日造成森林大火，燃燒面積約0.05公頃。簡姓筍農以燃燒廢棄輪胎方式助燃，剷除舊竹林，待來年梅雨季節獲得竹筍獲利。警方將簡姓筍農依違法廢清法、公共危險、森林法等罪移送檢方偵辦，檢方訊問後10萬元交保。