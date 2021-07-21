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三級警戒期間北市內湖機車事故251人傷 警加強科技執法

聯合報 / 記者翁至成／台北即時報導

7月13日微解封又逢暑假期間，在路上車流較少的情況下，駕駛人易有車速過快情形。台北市內湖分局統計5月中旬至6月底這45天以來，機車事故有251人受傷，其中18至25歲年輕族群就佔17.5％，有44人；內湖警方提醒年輕機車族，要注意行車安全，切勿超速行駛，拿自己性命開玩笑。

暑假期間，年輕族群多會從事各項活動，除了遵守中央疫情指揮中心各項防疫規定、做好個人防疫保護之外，內湖警方呼籲，使用交通工具也要遵守交通規則，切勿有無照駕駛、超速、危險駕駛等違規行為。

另外，為了避免超速及危險駕駛情事，內湖警方將針對轄區違規及易肇事熱點，如民權大橋、南京東路、永保街、潭美街、堤頂大道等處，運用移動式測速照相等科技執法設備加強取締交通違規，防制交通事故發生。

為避免超速及危險駕駛，內湖警方針對轄區違規及易肇事熱點，如南京東路6段，進行超速違規取締。記者翁至成／翻攝
為避免超速及危險駕駛，內湖警方針對轄區違規及易肇事熱點，如南京東路6段，進行超速違規取締。記者翁至成／翻攝
為避免超速及危險駕駛，內湖警方針對轄區違規及易肇事熱點，如永保街，進行超速違規取締。記者翁至成／翻攝
為避免超速及危險駕駛，內湖警方針對轄區違規及易肇事熱點，如永保街，進行超速違規取締。記者翁至成／翻攝

疫情 潭美

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