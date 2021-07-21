「我迷路了！」高雄婦爬壽山迷途 豪大雨中撐過驚魂夜

高雄一名51歲陳姓婦人，昨天早上照習慣到壽山爬山卻突然迷失方向，晚間8時許急著撥打電話給女兒「我迷路了」高雄市消防局接獲報案後組織救援隊伍，昨晚間入山歷經10小時搜索，今早7時27分許在觀海岩下方找到全身淋濕的陳婦，目前正救援下山。

據了解，陳姓婦人是登山老手，女兒透露陳婦每天都會爬爬壽山當運動，未料昨照例上山，卻在下山途中迷失方向。

高雄市消防局昨晚間9時接獲通報後，派出4分隊共33人，隊伍組建完成後入山，依據陳婦手機發話位置及最後迷失點尋找。

昨天晚間8時許高雄市區降下暴雨，雨勢從晚間下到今早才放晴，陳婦受困位置遠離木棧道，救難人員冒豪雨、黃泥水一路搜索，救援難度大，直到今早7時許順利與陳女接觸。