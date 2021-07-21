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台中18歲男騎士疑自摔撞轎車身亡 後座女友多處擦傷

聯合報 / 記者林佩均／台中即時報導

台中市昨晚發生死亡車禍！張姓男騎士載邱姓女友行經北屯區東山路與祥順路口，不明原因自摔，張男撞擊一輛黑色轎車車頭，送醫傷重不治；邱女全身多處擦挫傷，送醫意識清楚。據悉，兩人為情侶關係，邱女得知男友憾事相當哀傷。警方調查，雙方駕駛均無酒駕，進一步車禍肇事原因交由交大事故組分析，張男死因有待相驗釐清。

昨晚深夜11點多，張男(18歲)騎機車載邱女(18歲)從東山路一段市區往大坑方向行駛，行經祥順路口不明原因自摔，張男噴飛撞到在東山路對向停等左轉的黑色轎車車頭。

黑色轎車張姓女車主(35歲)與劉姓女乘客被突如其來的碰撞聲嚇到，兩人下車查看，發現有人受傷趕緊打電報警。

張男傷勢嚴重，救護車送醫後仍傷重不治。邱女身上多處擦挫傷，飽受驚嚇、意識清楚，送醫後無礙。

張男父親悲痛，兒子與家人關係不陸，獨自在外居住，他不清楚兒子的交友狀況。

警方調查，張男與張姓女轎車駕駛(35歲)均無酒駕，東山路速限50至60公里，不排除車速過快造成憾事，但進一步車禍肇事原因有待交大事故組分析，張男死因有待相驗釐清。

張男騎機車載邱姓女友行經東山路一段，不明原因自摔撞上對向停等左轉的黑色轎車車頭，張男傷重不治、邱女身體多處擦挫傷，意識清楚。圖／讀者提供
張男騎機車載邱姓女友行經東山路一段，不明原因自摔撞上對向停等左轉的黑色轎車車頭，張男傷重不治、邱女身體多處擦挫傷，意識清楚。圖／讀者提供
張男騎機車載邱姓女友行經東山路一段，不明原因自摔撞上對向停等左轉的黑色轎車車頭，張男傷重不治、邱女身體多處擦挫傷，意識清楚。圖／讀者提供
張男騎機車載邱姓女友行經東山路一段，不明原因自摔撞上對向停等左轉的黑色轎車車頭，張男傷重不治、邱女身體多處擦挫傷，意識清楚。圖／讀者提供
張男騎機車載邱姓女友行經東山路一段，不明原因自摔撞上對向停等左轉的黑色轎車車頭，張男傷重不治、邱女身體多處擦挫傷，意識清楚。圖／讀者提供
張男騎機車載邱姓女友行經東山路一段，不明原因自摔撞上對向停等左轉的黑色轎車車頭，張男傷重不治、邱女身體多處擦挫傷，意識清楚。圖／讀者提供

車禍

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