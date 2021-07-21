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台中東勢清晨民宅火警 消防滅火後驚見7旬老翁葬身火窟
台中市東勢區三民街今日清晨發生住宅火警，消防人員趕抵現場救火，先後救出1樓遮雨棚及4樓兩名男子，火勢撲滅後，並於3樓發現1名70多歲老翁，已明顯死亡，起火原因由火調人員釐清中。
據了解，該民宅為爺、父、孫三代同堂，鄰居發現民宅起火報案，父子被消防人員救下，但70多歲的爺爺則在3樓逃生不及，最後葬身火窟。
今天上午6時38分，台中市消防局接獲報案，指台中市東勢區三民街一處住宅發生火警，1樓有火煙冒出，4樓有1名民眾待救，派遣東勢、新社、石岡分隊，共出動消防車7輛、救護車1輛、16名人員到場搶救。
消防人員到場，救出1樓遮雨棚1名自行逃出的民眾，並看到4樓有1人求救，趕緊架梯救出受困民眾，火勢撲滅後，消防人員於3樓發現1名70多歲老翁已明顯死亡。初步判定起火點為1樓，起火原因由火調人員釐清中。。
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