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烟花颱風增強為中颱！最新路徑北修 仍不排除登陸

追焦手拍重機過彎接罰單 苗警：勸導不聽才開罰

中央社 / 苗栗縣20日電

苗栗警方日前針對在台3線三灣、獅潭路段捕捉重機過彎的攝影「追焦手」開單取締引發議論，交通隊今天表示，追焦手有間接造成危險駕車之虞，經勸離不聽才開出300元罰單。

苗栗縣警察局交通隊副隊長許豐都指出，台3線因風景秀麗、路幅廣闊且彎道多，廣受大型重機騎士、超跑愛好者青睞，也吸引許多攝影追焦手前來捕捉重機過彎「英姿」，經統計縣內台3線追焦熱門地點共有大湖地區台3線北上106公里、台3線北上116.9公里及三灣地區台3線南下103.6公里、台3線南下105.5公里等8處。

警方表示，攝影人士蹲在路旁空地、水溝內等候拍照，此舉可能間接促使重機車友為了耍帥入鏡，在過彎時加速、壓低車身，稍有不慎容易造成事故發生，有危險駕車之虞；去年5月台3線三灣路段，就曾發生重機過彎失控自摔，不僅騎士受傷，也波及路旁4名「追焦手」事故。

為維護台3線周邊居民及用路人安全，縣警局規劃假日或連續假期在在轄內各熱門追焦地點執行巡邏、守望及測照等勤務，並取締車輛違規超速、未依規定改裝或變更車體等交通違規，警方上週末也首度針對路旁攝影追焦手勸導離開不聽者，依道路交通管理處罰條例78條1項4款告發，引起網友熱議。

許豐都說，上週末針對攝影追焦手勸離36人次，有4人次不聽勸導，才開出新台幣300元罰單，他強調，警察局非以取締為目的，重要的是保護追焦手及用路人安全。

重機 警察 苗栗縣

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