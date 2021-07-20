快訊

28歲女子接獲疫苗簡訊 終於解開被列第9類的「謎團」

BNT疫苗台灣年輕人不能打？台積電：後續是官方權責

高雄2工人昏倒水肥車槽 勞工局依違反職安法開罰

中央社 / 高雄20日電

高市鳳山區2名工人今天下午為撿拾掉落物進入水肥車槽，結果先後陷入昏迷，送醫救治後恢復生命跡象。高雄市勞工局表示，初步調查已違反職安法，將開罰3萬到30萬元。

高雄市警察局鳳山分局埤頂派出所指出，42歲潘姓工人、48歲鄭姓工人下午5時多在鳳山區建國路一段施作水肥工程時，因有工具掉落在淨空的水肥車槽體內，結果其中一人要下去撿拾時感到身體不適，另一人要救同伴跟著昏倒。

現場其他工人見狀，趕緊撥打119，高雄市消防局出動7車16人前往救援，2人經急救恢復生命跡象，已送往802國軍高雄總醫院及高雄長庚紀念醫院救治。

勞工局表示，昏迷2人是為撿拾掉落水肥車的螺栓，進入水肥車槽體內，疑因缺氧或吸入沼氣昏迷。

事發後，勞工局長周登春、勞檢處長郭清吉至現場檢查，事故現場已停工，勞工局表示，後續將依違反職安法處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。

水肥 勞工局 高雄市

延伸閱讀

高雄女子疑觸電倒地 原因調查遇雨延期

高雄環保工人清水肥車 2人下槽內昏迷送醫

雨彈持續轟炸 高雄國道末端一度淹水

高雄豪大雨 稅捐處增納房屋淹水減免房屋稅

相關新聞

女子涉水觸電 高市警：漏電肇事來源尚待追查

高雄市鳳山區昨晚發生路人涉水觸電，高姓女子疑遭電擊昏迷，送醫在加護病房觀察，除了台電公司、高雄市政府養工處都先後發布無漏...

高雄2人掉落水肥車槽體缺氧昏迷 違反職安法罰3至30萬

高雄一家環保公司潘姓雇主與鄭姓勞工今天傍晚清理水肥工程車槽體時，疑因缺氧或吸入沼氣昏迷，送醫急救。高雄市勞工局初步調查，...

影／驚見女子懸空倒吊在公寓6樓鐵窗外 急叩雲梯車救援

基隆市40多歲江姓女子今天傍晚被人發現，整個人倒掛在公寓6樓窗戶鐵窗外，情況危急。消防人員獲報出動雲梯車，約半小時後將她...

影／金門港警車流中幫阿嬤撿掉落石蚵 網友大讚超暖心

金門港中隊員警陳劭睿昨日下午結束勤務，在返回隊部時，行經環島西路一段時看到一名老婦人用機車載著兩大桶石蚵，因道路顛簸，石...

巡警聲聲喚... 小黃突停路中間 運將送醫不治

年約50歲黃姓男子前天晚間9點多駕駛計程車，行經台北市萬華區昆明街、成都路口時，突然在路中間停車，導致後方車輛堵塞，巡邏...

高雄環保工人清水肥車 2人下槽內昏迷送醫

高雄市鳳山區、鳥松交界坔埔段1處空地，今天下午5點多，有環保公司工人清理水肥工程車，清洗槽體時，潘姓、鄭姓2名工人在槽內...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。