高雄2工人昏倒水肥車槽 勞工局依違反職安法開罰
高市鳳山區2名工人今天下午為撿拾掉落物進入水肥車槽，結果先後陷入昏迷，送醫救治後恢復生命跡象。高雄市勞工局表示，初步調查已違反職安法，將開罰3萬到30萬元。
高雄市警察局鳳山分局埤頂派出所指出，42歲潘姓工人、48歲鄭姓工人下午5時多在鳳山區建國路一段施作水肥工程時，因有工具掉落在淨空的水肥車槽體內，結果其中一人要下去撿拾時感到身體不適，另一人要救同伴跟著昏倒。
現場其他工人見狀，趕緊撥打119，高雄市消防局出動7車16人前往救援，2人經急救恢復生命跡象，已送往802國軍高雄總醫院及高雄長庚紀念醫院救治。
勞工局表示，昏迷2人是為撿拾掉落水肥車的螺栓，進入水肥車槽體內，疑因缺氧或吸入沼氣昏迷。
事發後，勞工局長周登春、勞檢處長郭清吉至現場檢查，事故現場已停工，勞工局表示，後續將依違反職安法處新台幣3萬元到30萬元罰鍰。
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