高雄2人掉落水肥車槽體缺氧昏迷 違反職安法罰3至30萬

高雄一家環保公司潘姓雇主與鄭姓勞工今天傍晚清理水肥工程車槽體時，疑因缺氧或吸入沼氣昏迷，送醫急救。高雄市勞工局初步調查，事故作業現場先行停工，將依違反職安法局限空間作業相關規定，處3至30萬元罰鍰。

高雄市勞工局勞檢處調查，大眾環保工程潘姓雇主與鄭姓勞工，為檢拾掉落水肥車螺栓，進入水肥車槽體內，疑因缺氧或吸入沼氣昏迷，經送醫救治，已恢復生命跡象。初步調查違反職業安全衛生設施規則，雇主使勞工於局限空間從事作業前，應先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，有危害之虞者，應訂定危害防止計畫，並使現場作業主管、監視人員、作業勞工及相關承攬人依循辦理。