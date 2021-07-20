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影／驚見女子懸空倒吊在公寓6樓鐵窗外 急叩雲梯車救援

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市40多歲江姓女子今天傍晚被人發現，整個人倒掛在公寓6樓窗戶鐵窗外，情況危急。消防人員獲報出動雲梯車，約半小時後將她救下來，送醫檢查僅手腳擦傷，意識清楚，無生命危險。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心下午近6點，接獲深澳坑路住戶報案，指看到對面7層樓的公寓，有人倒掛在6樓的鐵窗外，請求救援。

消防人員趕抵現場，看到江女左小腿疑踩破鐵窗遮陽棚後，左腳「卡」住6樓鐵窗，但整個人懸空，如同倒吊在半空中，僅能用雙手半抓半撐住鐵窗自救。

消防人員兵分多路，有人從6樓住家幫助她，也有消防隊員評估垂降救援，最後雲梯車到場，順利將她救回地面，再由救護車送醫。

據了解，江女住在這棟公寓附近，她把背包、手機及債務文件放在7樓頂樓陽台，疑有輕生念頭。詳細墜樓原因待警方進一步調查。

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基隆市40多歲江姓女子今天傍晚被人發現倒掛在公寓6樓窗戶鐵窗外，情況危急，消防人員乘坐雲梯車救人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市40多歲江姓女子今天傍晚被人發現倒掛在公寓6樓窗戶鐵窗外，情況危急，消防人員乘坐雲梯車救人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市40多歲江姓女子今天傍晚被人發現倒掛在公寓6樓窗戶鐵窗外，情況危急，消防人員乘坐雲梯車救人。記者邱瑞杰／攝影
基隆市40多歲江姓女子今天傍晚被人發現倒掛在公寓6樓窗戶鐵窗外，情況危急，消防人員乘坐雲梯車救人。記者邱瑞杰／攝影

基隆 救護車

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