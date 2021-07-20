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高雄女子疑觸電倒地 原因調查遇雨延期

中央社 / 高雄20日電

高雄昨晚大雷雨，鳳山一名高姓女子疑觸電倒地，高雄市陳其邁今天表示，對此感到難過，已派副市長林欽榮等人代表慰問家屬。高市府原預計下午委由專業技師檢測原因，但遇雨延到明天。

昨天晚上鳳山一名高姓女子涉水行走時，突然疑似觸電倒地，目前仍在醫院救治。陳其邁表示，對此感到難過，已派林欽榮等人於下午4時20分，向家屬致意、慰問並致贈慰問金。

高雄市工務局表示，在釐清原因及責任前，市府會盡最大的努力提供醫療協助。並指定窗口人員與家屬保持連絡及協助相關賠償責任。

工務局說，高女身旁的路燈燈桿上附掛有路口監視器的纜線及電源線等，附近還有台電變電箱，疑觸電倒地原因，初步研判可能是其他附掛設備電源漏電造成。

市府工務局、台電與電機技師公會原定下午4時許，委由第三方的專業電機技師公會到場檢測鑑定，加速釐清責任。

不過因為高雄下午雨勢過大，無法進行檢測，工務局決定延到明天上午9時30分，相關人等再重回現場檢測，但實際情形仍要看明天氣候狀況而定。

昨天晚上6時多，警方獲報鳳山區三民路郵局對面停車場有女子疑觸電昏倒，員警趕赴現場發現39歲高姓女子不明原因倒地不起，送醫前已OHCA（到院前心肺功能停止），目前仍在醫院裝葉克膜搶救。

台電 陳其邁 高雄市

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