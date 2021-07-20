影／金門港警車流中幫阿嬤撿掉落石蚵 網友大讚超暖心

金門港中隊員警陳劭睿昨日下午結束勤務，在返回隊部時，行經環島西路一段時看到一名老婦人用機車載著兩大桶石蚵，因道路顛簸，石蚵散落到馬路上，由於該路段車流量大，陳劭睿見狀趕緊下車幫婦人撿拾石蚵，讓不少網友大讚「超暖心」，也有人說「金門最美的風景是人」。

近日有人在臉書上PO出一名員警幫老婦人在人來車往的馬路上撿拾散落一地的石蚵，溫暖的場景被網友拍下，感動不少人。立刻吸引上千名網友按讚，不少人都留言「暖心的帥哥警察」，還有人說「金門最美的風景是人」。

記者今天循線找到這名員警，他是金門子弟陳劭睿，今年29歲的他，從警1年多，陳劭睿表示，他昨天在料羅結束值勤後，要返回位在水頭的隊本部，大概16點多時行經環島西路一段，看到一名老婦人用機車載著2大桶石蚵，他放慢速度跟在後面。

陳劭睿說，沒想到老婦人騎車沒多久，因為道路顛簸，車上的桶子竟然傾倒，石蚵就散落一地，老婦人當下相當苦惱，只能將機車停下，就下車撿拾，由於該路段車流量大，他見狀就將警車停在阿嬤的車後，警示後方來車，放慢速度，以保護阿嬤的安全，隨即幫忙撿石蚵。

陳劭睿表示，他前後花了15分鐘，才協助阿嬤將石蚵撿拾乾淨，阿嬤當下也感動的頻頻跟他道謝，他則回覆說，小事情，別放在心上，還提醒阿嬤騎車要慢一點，注意安全。

個性緬靦的陳劭睿說，他覺得這是小事情，所以也沒跟隊部回報，是昨晚看到有網友PO網，讓他頓時成為「暖男」，陳劭睿直說，真的沒有什麼，他只是做了分內之事而已，不足掛齒，也很意外被網友讚賞。