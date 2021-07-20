聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／金門港警車流中幫阿嬤撿掉落石蚵 網友大讚超暖心
金門港中隊員警陳劭睿昨日下午結束勤務，在返回隊部時，行經環島西路一段時看到一名老婦人用機車載著兩大桶石蚵，因道路顛簸，石蚵散落到馬路上，由於該路段車流量大，陳劭睿見狀趕緊下車幫婦人撿拾石蚵，讓不少網友大讚「超暖心」，也有人說「金門最美的風景是人」。
近日有人在臉書上PO出一名員警幫老婦人在人來車往的馬路上撿拾散落一地的石蚵，溫暖的場景被網友拍下，感動不少人。立刻吸引上千名網友按讚，不少人都留言「暖心的帥哥警察」，還有人說「金門最美的風景是人」。
記者今天循線找到這名員警，他是金門子弟陳劭睿，今年29歲的他，從警1年多，陳劭睿表示，他昨天在料羅結束值勤後，要返回位在水頭的隊本部，大概16點多時行經環島西路一段，看到一名老婦人用機車載著2大桶石蚵，他放慢速度跟在後面。
陳劭睿說，沒想到老婦人騎車沒多久，因為道路顛簸，車上的桶子竟然傾倒，石蚵就散落一地，老婦人當下相當苦惱，只能將機車停下，就下車撿拾，由於該路段車流量大，他見狀就將警車停在阿嬤的車後，警示後方來車，放慢速度，以保護阿嬤的安全，隨即幫忙撿石蚵。
陳劭睿表示，他前後花了15分鐘，才協助阿嬤將石蚵撿拾乾淨，阿嬤當下也感動的頻頻跟他道謝，他則回覆說，小事情，別放在心上，還提醒阿嬤騎車要慢一點，注意安全。
個性緬靦的陳劭睿說，他覺得這是小事情，所以也沒跟隊部回報，是昨晚看到有網友PO網，讓他頓時成為「暖男」，陳劭睿直說，真的沒有什麼，他只是做了分內之事而已，不足掛齒，也很意外被網友讚賞。
高雄港務警察總隊金門港中隊中隊長張智綱也相當肯定陳劭睿的表現，他說，陳劭睿平日工作表現認真，希望以後同仁能跟他多看齊，多多行善，他近日將會簽行政獎勵來表彰他。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言