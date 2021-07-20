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高雄環保工人清水肥車 2人下槽內昏迷送醫

聯合報 / 記者林保光徐如宜／即時報導

高雄市鳳山區、鳥松交界坔埔段1處空地，今天下午5點多，有環保公司工人清理水肥工程車，清洗槽體時，潘姓、鄭姓2名工人在槽內疑中毒昏迷，分別送往國軍高雄總醫院、長庚醫院急救中。

據了解，今天下午5點多，潘姓男子（42歲）和鄭姓男子（48歲）及其他4名同事，在清理水肥車槽體，潘突然因有零件掉落空槽體內，自己下槽內要撿零件，沒多久就覺得不對勁，叫在槽外的鄭姓男子趕緊拉他上去；鄭也進入槽內，也趕暈眩，馬上叫車外的同事救他們。

同事趕緊向119求救，救護人員趕到場，將潘、鄭2人送醫，2人已經昏迷。

據警、消了解，案發地在鳳山區轄內的私人土地，因為土地要蓋停車場，潘、鄭2人所屬的環保清潔公司才受雇清理水肥。今天工作後，潘、鄭2人正清理水肥槽體才出事。

送高雄長庚的鄭姓男子到院時昏迷，目前仍急救中。送高雄國軍總醫院的潘姓男子正插管治療，還待進一步檢查。

高雄市勞工局主祕皮忠謀表示，兩名勞工是在清理水肥車槽體時發生意外，工作場所屬於局限空間。根據職安法規，雇主使勞工於局限空間從事作業前，應先確認該局限空間內有無可能引起勞工缺氧、中毒、感電、塌陷、被夾、被捲及火災、爆炸等危害，有危害之虞者，應訂定危害防止計畫，並使現場作業主管、監視人員、作業勞工及相關承攬人依循辦理。勞檢處正在了解業者有沒有做好通風，若業者沒有做好防護，將進行後續裁罰。

消防隊趕到水肥車事發地救人。記者林保光／翻攝
消防隊趕到水肥車事發地救人。記者林保光／翻攝
消防隊趕到水肥車事發地救人。記者林保光／翻攝
消防隊趕到水肥車事發地救人。記者林保光／翻攝

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