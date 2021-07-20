議員號召民間捐防疫物資 改裝防疫救護車強化隔離
為讓第一線消防人員執行防疫勤務，能有效安心執勤，民進黨籍新北市議員李余典媒合社團法人台灣愛心餐飲協會捐贈新北市消防局防疫救護車8台，強化車內安全隔離效能，降低感染風險。國民黨籍新北市議員國春議員同時也媒合甘霖建設公司捐贈新北市消防局全身式防護衣2千套。
新北市消防局指出，李余典及社團法人台灣愛心餐飲協會理事長羅懷文為感謝消防人員在第一線冒生命危險守護市民，特地詢問消防局物資需求，並熱心號召民眾共同捐贈專責防疫救護車改裝。
本次捐贈的「專責防疫救護車改裝」，是將救護車後艙及前艙有效區隔，讓病患於後艙獨立空間內，可強化車內安全隔離效能，而穿著全套防疫裝備之執勤人員，於前座駕駛艙可安心使用冷氣空調，降低因空調循環造成感染之風險，並減低執勤同仁悶熱不適感，大幅降低感染風險及負擔。
為確保前線防疫物資不致匱乏，林國春也媒合甘霖建設公司捐贈新北市消防局全身式防護衣2000套，供消防人員於載送新冠肺炎病患時使用。以實際行動來挺第一線的消防人員，充實第一線抗疫資源。
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