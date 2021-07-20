錢櫃失火釀6死 練台生辯無疏失：我不懂消防只審預算

錢櫃台北林森店去年4月失火釀6人死亡、多人輕重傷，錢櫃轉投資迪廣公司董事長練台生被訴過失致死等罪；台北地方法院今視訊開庭，練對林森分店消防設備辯稱不清楚細節，不必負刑責，還稱他法律、消防、工程都不懂，只審查預算。

練台生說，他很少去錢櫃林森店，「這家店我沒去過幾次」，而該棟大樓是向中廣承租，有2層中廣租給別人作攝影棚，他只知道大樓地下有4層，地上有幾層不確定；練甚至說「對這棟樓很陌生」。

練台生說，錢櫃台北有6家分店、全國共15家分店，分店的管理階層包括店經理、副理、資深襄理、高級襄理、初級襄理，案發時，林森店的經理是翁珮雯，日班副理是張惠純，店長以上還有區督導、營運長與執行長，他雖是董事長，但少管事。

練台生說，火災發生是公司員工告訴他的，但消防有關負責人是誰擔任，他並沒有管那麼多「我只是法派的負責人」。

檢察官起訴練台生時，認定練是消防法規的「管理權人」，練今天辯說，他被起訴後才知道法律「我沒那麼懂法律」；關於林森店消防計畫上有練台生用印，練說，公司業務都是分層授權，許多是代行用印，如何代行？會再具狀庭呈。

練台生表示，林森店增設電梯的事情他知道，但對施工進度不清楚，練說「預算確實要經過我審查」，他沒有對施工計畫作具體指示，工程如何發包也完全不瞭解，公司業務都為分層負責。

依錢櫃火場鑑定報告，失火當下大樓消防、撒水、警報、排風系統全部失靈，練台生對報告沒有異議，但表示希望法官查明原因。

另，錢櫃失火是因在5樓施工的王聖傑將水平測量儀電線插在儲藏室充電釀禍，檢方認為練台生、錢櫃的員工都有疏失；練台生則認為，火災是因廠商而起，如照規畫施作就不會出事，強調他與錢櫃都沒有疏失。

練台生說，一個店如果正常運作，消防設備的開關不可能天天扳動，而且，消防設備是單切型的開關，如果顯示器出現異常，錢櫃的人就會通知保養廠檢查、維護，至於增設電梯導致撒水系統改道一事，練台生也說，工程怎麼做他不清楚，但有要求工人按程序施作。

練台生對檢察官以消防廠商的證詞入他於罪不服，稱「我很詫異！」，並指消防廠商才是操作相關關開的人。

練台生的律師高奕驤表示，檢方依放火、過失致死、過失傷害及職業安全衛生法起訴練台生，實則，林森店建築物未燒燬，練更不是引火人，不該當此罪；企業內人員各司其職是經營常態，練對外代表公司，未必實際負責所有業務，不應負過失致死、致傷的刑責。

錢櫃台北林森店2020年4月26日發生火災，造成6人死亡，檢察官相驗後究責，起訴練台生、翁珮雯、張惠純、林森店高級襄理陳思宏、謝勇奎、錢櫃工程師黃思銘、九康工程行負責人王聖傑、迪廣公司共8名自然人與法人。