快訊

百年來最長休市！基隆廟口夜市選定這天重開張 改頭換面迎客

陽明跌破現增價 賠錢的是這「兩類人」

影／火鍋店慣竊盜刷信用卡 竟笨到想改自己的名字

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市1名楊姓慣竊上個月連續侵入新莊區某火鍋店偷現金、偷平板、偷羊肉，落網後警方曾建請羈押未獲採納，放虎歸山繼續逍遙法外，果不其然他又再度行竊，前天盜刷偷來的信用卡，卻笨到竄改被害人網路銀行個資，改成自己的名字使得身分曝光。警方已展開追緝。

被害女生前天下午將機車停放在新莊區中正路，忘了拔下鑰匙。想起之後返回，發現放在置物箱裡面的包包失竊，皮夾內有信用卡、身分證、健保卡、金融卡，急忙報案。

警方調閱監視器發現，竊嫌打開機車置物箱直接偷走包包，然後走路到新莊區富國路，連續進入2家超商，先後以信用卡花費125元購買香菸、以及遊戲點數3000元。員警查看超商監視器，一眼就認出他就是火鍋店楊姓慣竊。

楊嫌6月11日侵入新莊區民安東路1家因疫情暫時歇業的火鍋店，搜刮3萬元現金和4台點餐用的平板電腦，14日竟又折返，從冰箱取出冷凍羊肉從容切片準備帶回家過端午節，簡直當成自家廚房，非常囂張，但這次驚動樓下備餐外賣的店員，圍捕送交警方處理。後來檢方以視訊開庭之後，就讓他回家了。

果然1個多月後再犯，楊嫌不僅偷包包、盜刷信用卡，還操作ATM更改被害人的網銀密碼，繼而更改電子郵件信箱，還把名字改成自己的真名。銀行系統自動寄發電郵告知被害人會員資料已更改，使楊嫌身分再度曝光。

目前楊嫌仍在逃亡，警方已展開追緝，落網後將依竊盜及偽造文書罪嫌偵辦。

楊嫌到超商盜刷信用卡購物，員警一眼認出他就是火鍋店慣竊。記者林昭彰／翻攝
楊嫌到超商盜刷信用卡購物，員警一眼認出他就是火鍋店慣竊。記者林昭彰／翻攝
銀行寄發電郵告知被害人會員資料已更改。記者林昭彰／翻攝
銀行寄發電郵告知被害人會員資料已更改。記者林昭彰／翻攝
楊嫌偷竊機車置物箱內包包，過程被監視器錄下。記者林昭彰／翻攝
楊嫌偷竊機車置物箱內包包，過程被監視器錄下。記者林昭彰／翻攝
被害人將楊嫌偷竊機車置物箱的影像貼到臉書社團。記者林昭彰／翻攝
被害人將楊嫌偷竊機車置物箱的影像貼到臉書社團。記者林昭彰／翻攝

監視器 盜刷

延伸閱讀

信用卡被撿走 小額付費不需簽名被盜刷19筆

女賊偷運動中心盜刷信用卡 為1萬元獎金改名「亮搞玩」

相關新聞

高雄雷雨婦涉水觸電命危找因 養工處：路燈檢測未漏電

高雄市昨降大雷雨，39歲高姓女子傍晚行經鳳山區三民路積水處，旁有變電箱及路燈，女子突然觸電倒地，送國軍高雄總醫院急救，目...

議員號召民間捐防疫物資 改裝防疫救護車強化隔離

為讓第一線消防人員執行防疫勤務，能有效安心執勤，民進黨籍新北市議員李余典媒合社團法人台灣愛心餐飲協會捐贈新北市消防局防疫...

影／火鍋店慣竊盜刷信用卡 竟笨到想改自己的名字

新北市1名楊姓慣竊上個月連續侵入新莊區某火鍋店偷現金、偷平板、偷羊肉，落網後警方曾建請羈押未獲採納，放虎歸山繼續逍遙法外...

影／八軍團軍有地遭偷倒整車垃圾 警翻到一個藥袋找到嫌犯

陸軍八軍團在台南軍有地遭人開貨車進入偷倒整車垃圾，昨天遊客路過發現報警，警察在垃圾堆中翻到一個藥袋，找到嫌犯移送環保單位...

女子涉水觸電 高市警：漏電肇事來源尚待追查

高雄市鳳山區昨晚發生路人涉水觸電，高姓女子疑遭電擊昏迷，送醫在加護病房觀察，除了台電公司、高雄市政府養工處都先後發布無漏...

台東長濱烏石鼻漁港今傳民眾落海 迄今搜救無所獲

台東縣長濱鄉烏石鼻漁港今天中午傳有民眾落海，海巡等多個單位前往聯合搜救，但截至目前沒有發現。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。