影／火鍋店慣竊盜刷信用卡 竟笨到想改自己的名字

新北市1名楊姓慣竊上個月連續侵入新莊區某火鍋店偷現金、偷平板、偷羊肉，落網後警方曾建請羈押未獲採納，放虎歸山繼續逍遙法外，果不其然他又再度行竊，前天盜刷偷來的信用卡，卻笨到竄改被害人網路銀行個資，改成自己的名字使得身分曝光。警方已展開追緝。

被害女生前天下午將機車停放在新莊區中正路，忘了拔下鑰匙。想起之後返回，發現放在置物箱裡面的包包失竊，皮夾內有信用卡、身分證、健保卡、金融卡，急忙報案。

警方調閱監視器發現，竊嫌打開機車置物箱直接偷走包包，然後走路到新莊區富國路，連續進入2家超商，先後以信用卡花費125元購買香菸、以及遊戲點數3000元。員警查看超商監視器，一眼就認出他就是火鍋店楊姓慣竊。

楊嫌6月11日侵入新莊區民安東路1家因疫情暫時歇業的火鍋店，搜刮3萬元現金和4台點餐用的平板電腦，14日竟又折返，從冰箱取出冷凍羊肉從容切片準備帶回家過端午節，簡直當成自家廚房，非常囂張，但這次驚動樓下備餐外賣的店員，圍捕送交警方處理。後來檢方以視訊開庭之後，就讓他回家了。

果然1個多月後再犯，楊嫌不僅偷包包、盜刷信用卡，還操作ATM更改被害人的網銀密碼，繼而更改電子郵件信箱，還把名字改成自己的真名。銀行系統自動寄發電郵告知被害人會員資料已更改，使楊嫌身分再度曝光。