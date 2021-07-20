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女子涉水觸電 高市警：漏電肇事來源尚待追查
高雄市鳳山區昨晚發生路人涉水觸電，高姓女子疑遭電擊昏迷，送醫在加護病房觀察，除了台電公司、高雄市政府養工處都先後發布無漏電狀況，由於案發地也有高雄市警局的監視系統置箱，警方今天下午表示，經包商檢測，置箱也無漏電狀況，可能漏電肇事來源尚待追查。
39歲的高姓女子昨晚經過高雄市鳳山區三民路停車場，因涉水路過設有台電變電箱、高雄市警察局監錄系統置箱、和高雄市養工處電桿等設備，她一手扶著電桿，突然觸電倒地，送國軍高雄總醫院，住進加人護病房觀察，究竟確家的設備漏電，至今成謎。
台電與高雄市養工處先後發布，分別所設的變電箱、路燈電桿都沒漏電，高雄市警局今天也找監錄系統包商檢測置電路。警方今天下午表示，監視系統包商檢測後，電路完整、纜線也無裸露，置箱的斷電系統正常，監錄系統仍可正常運作，認為監視系統也沒漏電可能。
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