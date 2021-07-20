女子涉水觸電 高市警：漏電肇事來源尚待追查

高雄市鳳山區昨晚發生路人涉水觸電，高姓女子疑遭電擊昏迷，送醫在加護病房觀察，除了台電公司、高雄市政府養工處都先後發布無漏電狀況，由於案發地也有高雄市警局的監視系統置箱，警方今天下午表示，經包商檢測，置箱也無漏電狀況，可能漏電肇事來源尚待追查。

39歲的高姓女子昨晚經過高雄市鳳山區三民路停車場，因涉水路過設有台電變電箱、高雄市警察局監錄系統置箱、和高雄市養工處電桿等設備，她一手扶著電桿，突然觸電倒地，送國軍高雄總醫院，住進加人護病房觀察，究竟確家的設備漏電，至今成謎。