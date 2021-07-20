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颱風烟花來勢洶洶 消防署籲做好防颱防疫準備

中央社 / 台北20日電

中央氣象局今天預估，颱風烟花最快明天上半天可能發布海上颱風警報。對此，消防署表示，目前已完成中央災害應變中心開設整備，並通報各縣市政府落實相關防救災因應整備。

氣象局預報員伍婉華今天表示，烟花強度還在持續增強，預估今天下半天會增強為中度颱風；最快明天清晨到上午這段時間可能會發布海上颱風警報。

消防署下午也發布新聞稿表示，目前已完成中央災害應變中心開設整備，除持續掌握颱風最新情資外，也同時通知各直轄市、縣（市）政府及相關部會落實防救災人力和救災裝備器材整備，以因應災害發生；同時也呼籲民眾儘早做好防颱準備。

此外，針對易成孤島地區，也加強物資儲備、緊急通訊、搶修機具預置等防災整備工作，並依內政部「防疫時期災害發生之疏散撤離」及衛生福利部「災民臨時收容安置業務因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）工作指引」，做好預防性疏散撤離與收容安置準備。

消防署說，各直轄市、縣（市）政府針對災害應變中心運作及各項防救災工作的執行，也應考量落實COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施，依照「嚴重特殊傳染性肺炎中央流行疫情指揮中心」公布防疫措施指引辦理。

同時，預先掌握居家隔離、集中檢疫、防疫旅館等清冊資料，備妥防疫物資，以利執行救災與應變工作時，視需要強化相關防疫措施，確保防救災人員自身安全，避免疫情擴大風險。

消防署提醒，颱風來襲期間，民眾應隨時注意雨量及附近河川水位，預先準備至少3日份食物與飲用水，並備妥手電筒、收音機及行動電源等防災用品。

值得注意的是，切勿從事登山、游泳及釣魚等戶外活動，更要避免到海邊觀浪或戲水，以免發生意外。

颱風 疫情

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