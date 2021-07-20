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高雄雷雨婦涉水觸電命危找因 養工處：路燈檢測未漏電
高雄市昨降大雷雨，39歲高姓女子傍晚行經鳳山區三民路積水處，旁有變電箱及路燈，女子突然觸電倒地，送國軍高雄總醫院急救，目前仍在加護病房使用葉克膜。高雄市工務局表示，養工處接獲通知後立即派員至現場了解，婦人倒地旁路燈是位於鳳山區三民街三民停車場旁，編號為縣口043，燈桿內部已有裝設防止漏電的漏電斷路器，且經確認該漏電斷路器正常無跳脫情形，未發現有異常狀況。
養工處說明，高雄市全面換裝節能路燈暨維修案已於去年8月17日，針對這盞路燈縣口043更換節能燈具、漏電斷路器及燈具線材，另每年皆會針對轄管路燈進行燈桿有無漏電的檢測。經查此路燈於今年5月22日晚間辦理例行性漏電檢測工作時，路燈檢測結果並無發現漏電情形，所以有關婦人疑觸電倒地，尚待查明釐清是否有其他因素造成。
台電鳳山區處稍早說明，案發後到現場檢視，先以低壓檢電筆量測台電變電箱箱體結果無警示聲表示無電，另量測養工處轄管路燈桿結果有警示聲表示有電。再以電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓結果，電壓值為175伏特有電，請養工處將路燈責任分界點開關切開後量測，結果為0伏特無電。因此確認女子電暈倒地原因，非屬台電配電設備漏電所致。
養工處表示，台電公司量測路燈燈桿及側溝水溝蓋電壓值為175V，尚有可能是其他附掛設備電源漏電造成，將待專業電機技師公會檢測釐清後，歸屬賠償責任。如民眾有發現燈桿疑似漏電或燈桿上有不明纜線電線垂落、附掛情形，請撥打1999進行通報，養工處將立即派員處理，以確保民眾安全。
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