影／中年婦堅持匯款50萬 行員驚：戶頭錢快被騙光

43歲張姓女子昨天中午前往桃園中壢一間銀行，堅持匯款50萬，行員驚覺女子疑似遭詐立即報案，警方趕抵力勸張女，張女卻說自己只是在線上購物，直到警方查證該匯款帳號已遭通報，疑似為詐騙帳號，張女才驚覺受騙，挽回積蓄。

中壢警分局中福派出所警員昨接獲行員報案，員警到現場發現張女在櫃檯前不斷使用手機、眼神閃爍。行員向警方表示，張女臨櫃欲匯款50萬，但面對詢問時支吾其詞，又不斷看著手機，懷疑她遭到詐騙。因先前張女已匯款多筆十萬元以上的金額，請員警一定要幫忙阻止，不然她戶頭裡的錢快被騙光了。