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馬國女借錢騙打疫苗 新竹男遇愛情詐騙夢醒

中央社 / 台北20日電

新竹一名張男在網路結交自稱為馬來西亞華人的「Mimi妹」，她假稱想來台一起生活但缺錢打疫苗，信以為真的張男便到銀行匯款，幸經保七警查證，馬國打疫苗免錢，才成功攔阻。

警政署保安警察第七總隊第一大隊副大隊長林元通今天表示，30歲單身的張姓男子於15日至台銀竹北分行辦理匯款，因他過程中不斷低頭滑手機，引起櫃檯李姓行員及朱姓襄理注意，隨即通報派駐台銀的保七員警呂切克、張藝騰到場關心瞭解。

警方進一步了解得知，張男疑掉入詐騙集團網路交友陷阱，他日前在網路結識一名自稱為馬來西亞華人的「Mimi妹」，經長期在網路上甜言蜜語、溫柔攻勢取得張男信任後，便謊稱想來台跟他一起生活，但在馬國出國須付費打疫苗。

「Mimi妹」假稱受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響而收入銳減，請張男先借新台幣5萬元讓她打疫苗，才能搭機來台相會。

保七員警現場也眼尖看到張男的手機對話內容，對方稱「老公、等下記得去用（匯錢）、我快撐不住了、我受不了了」等語，直覺有異，即便張男表示此女為其女朋友、絕無問題，經警方和台銀人員不斷關心、勸說，張男子才坦言是在網路結識「Mimi妹」且未曾見過面。

隨即保七員警立即進行查證，透過媒體報導確認在馬來西亞打疫苗根本就不用錢，和台灣一樣都是免費的，張男才恍然大悟遇到網路交友詐騙，而「Mimi妹」的照片其實是詐騙集團盜用網路美女照片。

保七第一大隊隨後也將此案相關資料送交轄區派出所，續追幕後的詐騙集團。

詐騙集團 馬來西亞

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