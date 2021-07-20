殺人案視訊法庭卡關 勘驗監視器竟聽嘸 下次實體法庭見

家暴男吳姓男子今年2月和前女友商討賠償金，涉嫌持刀亂砍現場3人，一刀刺進林姓男子心臟致死，遭依殺人罪嫌起訴。士林地方法院今天開庭，約1個小時遠距視訊，才發現設備無法傳送影片聲音，遠距視訊的檢察官、辯護人攏聽嘸聲音，視訊法庭卡關，法官諭知下次庭期提解被告至法庭實體開庭。

吳男涉嫌對前女友胡姓女子家暴遭訴，胡女今年2月23日找來21歲林、21歲陳、19歲彭姓等3名男子，陪同至吳男家談判，開口討50萬元賠償金，要求簽下和解書。吳男疑似不滿胡女稱「不給錢找你媽要」瞬間抓狂，衝進房間拿出一把水果刀，亂砍客廳的林等3人，其中一刀刺進林男心臟，深度至少7.5公分致死，當場倒臥血泊，沒有生命跡象，送醫急救約1小時宣告不治。

陳右手開放性傷口，肌腱斷裂；彭男則受有雙側胸腔、左腹部穿刺傷等，現場一片混亂胡女趁隙報警，警方到場後逮捕吳男，全案今年5月依殺人罪嫌起訴。

此殺人案被告羈押看守所，法官安排新冠肺炎三級警戒中視訊開庭。今上午法官、書記官、庭務人員、法警各1人，還有死者林男的母親及旁聽的4名家屬、告訴代理人，共10人在法庭上保持社交距離。在看守所中的被告、辯護人、檢察官、學習司法官及告訴人陳男、彭男等6人，則用視訊方式參與準備程序。法官面前的電腦螢幕有子母畫面，可以隨時觀看眾人反應。

開庭時，法官叮嚀不能側錄錄音錄影，更不能直播，與眾人確定視訊的聲音等，隨後當庭勘驗監視器畫面。首先播放無聲的巷口監視器，用以確認林、陳、彭等3人進入吳男家前，是否手上有拿物品；該畫面反覆確認至少5次，才確認凌晨0時許，漆黑巷弄中3人手上是手機、菸、方形物體。

告訴人稱，死者林男手上的方形物體是麥香奶茶，林母也稱兒子生前喜歡喝奶茶。被告吳男則說是「磚頭」家門外停放一排機車，其中牆壁凹陷處是放了很多磚頭，他們先拿磚頭攻擊，才會拿刀防衛。陳則大聲的駁斥「根本沒有（磚頭）」

吳男稱，叫警察去現場看看，真的排放了很多磚頭，且門口還有一把刀，希望調查是誰放的。被告、告訴人聲音在視訊法庭上此起彼落，法官比平時更大聲的講話，也管理秩序、掌握開庭節奏，要求不要在勘驗影片時辯論。

屋外影片勘驗完畢後，法庭勘驗3人進屋後的客廳監視器畫面，公訴檢察官反應，只聽得到開門聲，後續講話內容聽不到，辯護人也反應聽不到，隨後法官拿麥克風試圖放大音量，但聲音仍過小，視訊鏡頭方都聽不清楚。