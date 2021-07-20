桃園男酒醉被家人拒門外 當街叫罵涉違保護令送辦

桃園市一名男子昨天下午酒後返家，被家人拒於門外，當街破口大罵，被看不下去的鄰居報警處理，經查男子涉嫌違反保護令，調查後將依違反家庭暴力防治法移送檢方偵辦。

有網友昨天晚上在「桃園爆報」臉書社團PO出影音，畫面可見一男子臥倒桃園區雙峰路口，未戴口罩，疑似威脅到家屬；桃園警分局青溪派出所獲報，到場處理。

警方調查，邱姓男子（40歲）與家人長期感情不睦，昨天17時許返家時被拒於門外、要求搬離，憤而當街叫罵；員警到場時見邱男嚴重泥醉，臥倒在地且意識不清，便將他先行送醫。

經查，邱男涉違反保護令，今天上午由醫院返家後，已至派出所製作筆錄，將依違反家庭暴力防治法移送桃園地檢署偵辦；邱男昨未戴口罩被拍下，警方也會依規定舉發，函送衛生局裁罰。

據了解，邱男平日打零工維生，性情平平，但一喝酒就會失控鬧事，日前才因出言恐嚇、辱罵含96歲祖母在內家人，遭家屬申請保護令，昨天已是第二度違反。