詐騙集團假冒165反詐騙專線 被害人親友覺有異報警揭穿

防疫期間詐騙集團蠢蠢欲動，不但假冒電信業者，還進一步裝成165反詐騙專線，向女子謊稱身分被冒用，要開立網路帳戶，才能避免司法追訴，幸好警方及時攔阻，並協助女子向電信業者查證，沒讓詐騙集團得逞。

花蓮吉安警分局表示，該女子接獲假冒電信業者的來電，告知其身分遭歹徒冒用申辦電話門號，不但積欠費用並涉及刑案，為了讓她深信不疑，詐騙集團又假冒165反詐騙專線，向女子謊稱必須開立網路帳戶，並將帳戶設定為約定帳號後，才能免於司法追訴。

女子聽聞後非常緊張，趕緊依照指示前往附近的金融機構辦理，她的親友直覺有異，打電話報案。轄區吉安派出所長江品軒、警員林明宏、邱李星等人獲報後立即前往，先向女子說明165專線員警絕對不會要求民眾開立任何帳戶，同時為了拆穿對方的謊言，員警隨即陪同女子前往附近的電信機構，證明並無身分遭冒用及欠款情事，女子這才恍然大悟，頻頻向大家表示感謝。