聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐騙集團假冒165反詐騙專線 被害人親友覺有異報警揭穿
防疫期間詐騙集團蠢蠢欲動，不但假冒電信業者，還進一步裝成165反詐騙專線，向女子謊稱身分被冒用，要開立網路帳戶，才能避免司法追訴，幸好警方及時攔阻，並協助女子向電信業者查證，沒讓詐騙集團得逞。
花蓮吉安警分局表示，該女子接獲假冒電信業者的來電，告知其身分遭歹徒冒用申辦電話門號，不但積欠費用並涉及刑案，為了讓她深信不疑，詐騙集團又假冒165反詐騙專線，向女子謊稱必須開立網路帳戶，並將帳戶設定為約定帳號後，才能免於司法追訴。
女子聽聞後非常緊張，趕緊依照指示前往附近的金融機構辦理，她的親友直覺有異，打電話報案。轄區吉安派出所長江品軒、警員林明宏、邱李星等人獲報後立即前往，先向女子說明165專線員警絕對不會要求民眾開立任何帳戶，同時為了拆穿對方的謊言，員警隨即陪同女子前往附近的電信機構，證明並無身分遭冒用及欠款情事，女子這才恍然大悟，頻頻向大家表示感謝。
吉安警分局表示，正擴大循線偵辦不法詐騙集團，提醒民眾，電信業者或司法機關絕對不會要求開立帳戶或ATM轉帳，如有接獲可疑詐騙電話，應親自撥打110或165詢問，以免上當受騙，防疫期間任何違法行為，警察機關皆以嚴查嚴辦的態度來面對，不法分子切勿心存僥倖，以身試法。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言