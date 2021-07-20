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猶記女子失車哭花臉 員警1年後查獲通緝犯騎贓車

聯合報 / 記者林保光／即時報導

吳姓女子去年失竊1輛復古型機車，報警時哭訴，是她省吃儉用存了2、3年才買來的機車，事隔近1年，高雄市警方發現1名男子騎她的機車，一路尾隨到高雄旗津，趁對方停等紅燈攔上，不但查出涉案的莊姓男子涉酒駕，還另涉案通緝，將全案依公共危險、竊盜罪嫌移送法辦。

高雄市警前鎮分局草衙派出所員警去年8月接獲吳姓女子的報案，20多歲的吳女因一時疏忽，忘記拔機車鑰匙，機車才被偷走，她報警時不斷哭泣，員警印象猶深。

警方表示，當時調閱相關監錄系統畫面，記得吳女機車的車號及偷車男子的長相，7月18日晚間，

員警在前鎮漁港發現影像中的男子騎這輛車，才尾隨跟上，直到涉案的莊姓男子（44歲）經過過港隧道，騎到旗津區旗津二路停車，員警立即攔上，並發現莊滿身酒氣，經酒測，酒測值逾每公升0.25毫克，進一步查驗他身分，才發現他另案分別由高雄、台南地檢署通緝中。

莊姓男子騎贓車涉酒駕，被警方逮捕。記者林保光／翻攝
莊姓男子騎贓車涉酒駕，被警方逮捕。記者林保光／翻攝

通緝 酒測 高雄市

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