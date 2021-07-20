桃園小吃店8人內用 越籍老闆娘稱「確診少」自行解封

政府日前宣布微解封可內用，但絕大多數縣市並未跟進，桃園市一小吃店老闆娘明知規定，卻因最近確診案例降低而鬆懈，同意8名移工留店用餐，經民眾檢舉被警逮個正著，全案函送市府衛生局裁罰。

桃園警分局大樹派出所昨天14時許接獲民眾檢舉，指延平路上某小吃店內有客人群聚用餐，警方到場發現，該越南小吃店內共有8名越籍移工分3桌用餐，違反三級警戒不得內用規定。

越南裔黎姓老闆娘（52歲）表示，近來停業已久，雖然知道三級警戒尚未結束，但因為現在確診數「只剩2、3個」，自行推論疫情已不嚴重，便同意客人可以留店用餐。

隨後老闆獲知也趕至現場，見店內容留客人用餐氣炸了，埋怨老闆娘明知故犯，因而受罰實在得不償失。