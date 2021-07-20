假冒反詐騙專線要求開通網路帳戶 吉安警及時攔阻

防疫期間詐騙集團蠢蠢欲動，假冒165反詐騙專線員警，向女子謊稱必須開立網路帳戶，並設定為約定帳號後才能免於司法追訴，所幸花蓮吉安派出所員警及時成功攔阻。

花蓮縣吉安警分局今天表示，家住吉安年約30歲女子，上週接到電話後隨即出門，她的親友直覺有異，打電話報案。

這名女子接獲假冒電信業者的來電，告知其身分遭歹徒冒用申辦電話門號，不但積欠費用並涉及刑案。為了讓女子深信不疑，詐騙集團又假冒165反詐騙專線員警，向女子謊稱必須開立網路帳戶，並將帳戶設定為約定帳號後，才能免於司法追訴。女子相當緊張，立即依指示前往附近的金融機構處理。

警方指出，吉安派出所長江品軒及警員林明宏、邱李星等人獲報後立即前往，先向女子說明165專線員警絕對不會要求民眾開立任何帳戶，同時為了拆穿對方的謊言，員警隨即陪同女子前往附近的電信機構，證明並無身分遭冒用及欠款，女子這才恍然大悟，頻頻向大家表示感謝。

吉安警分局表示，對於不法詐騙集團，目前循線擴大偵辦中，並呼籲民眾，電信業者或司法機關絕對不會要求民眾開立帳戶或ATM轉帳，如有接獲可疑電話，應撥打110或165詢問，以免上當受騙；防疫期間任何違法行為，警察機關皆以嚴查嚴辦的態度來面對，不法分子切勿心存僥倖。