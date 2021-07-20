快訊

獨家專訪黃曙光／推潛艦國造擋人財路 「被自己人扯後腿」

AZ疫苗保護力終生有效？教授揭研究到底說了什麼

假冒反詐騙專線要求開通網路帳戶 吉安警及時攔阻

中央社 / 花蓮縣20日電

防疫期間詐騙集團蠢蠢欲動，假冒165反詐騙專線員警，向女子謊稱必須開立網路帳戶，並設定為約定帳號後才能免於司法追訴，所幸花蓮吉安派出所員警及時成功攔阻。

花蓮縣吉安警分局今天表示，家住吉安年約30歲女子，上週接到電話後隨即出門，她的親友直覺有異，打電話報案。

這名女子接獲假冒電信業者的來電，告知其身分遭歹徒冒用申辦電話門號，不但積欠費用並涉及刑案。為了讓女子深信不疑，詐騙集團又假冒165反詐騙專線員警，向女子謊稱必須開立網路帳戶，並將帳戶設定為約定帳號後，才能免於司法追訴。女子相當緊張，立即依指示前往附近的金融機構處理。

警方指出，吉安派出所長江品軒及警員林明宏、邱李星等人獲報後立即前往，先向女子說明165專線員警絕對不會要求民眾開立任何帳戶，同時為了拆穿對方的謊言，員警隨即陪同女子前往附近的電信機構，證明並無身分遭冒用及欠款，女子這才恍然大悟，頻頻向大家表示感謝。

吉安警分局表示，對於不法詐騙集團，目前循線擴大偵辦中，並呼籲民眾，電信業者或司法機關絕對不會要求民眾開立帳戶或ATM轉帳，如有接獲可疑電話，應撥打110或165詢問，以免上當受騙；防疫期間任何違法行為，警察機關皆以嚴查嚴辦的態度來面對，不法分子切勿心存僥倖。

詐騙集團 吉安

延伸閱讀

獎勵種田兼保育 花蓮吉安試辦生態服務給付

冒牌美軍醫、機 假交友詐騙 上半年比同期增兩成

又見投資型詐騙 桃園婦僅投500元自以爲暴賺300萬

高雄婦聽信詐騙集團交款 警及時逮車手救回85萬養老金

相關新聞

影／你不是「藤原拓海」！隧道內飆速超車 失控撞牆

民眾在臉書社團上傳一段影片，有網友補充說明，此處地點是在台64線觀音山隧道。一輛黑色轎車日前行經台64線觀音山隧道，在隧...

桃園小吃店8人內用 越籍老闆娘稱「確診少」自行解封

政府日前宣布微解封可內用，但絕大多數縣市並未跟進，桃園市一小吃店老闆娘明知規定，卻因最近確診案例降低而鬆懈，同意8名移工...

三峽屁孩群聚鬥毆事件裁罰出爐 252萬破新北紀錄

新北市三峽月初發生20多人群聚鬥毆事件，如今衛生局針對傳染病防治法開罰結果出爐，加上未成年在內共裁罰252萬元，創下新北...

詐騙集團假冒165反詐騙專線 被害人親友覺有異報警揭穿

防疫期間詐騙集團蠢蠢欲動，不但假冒電信業者，還進一步裝成165反詐騙專線，向女子謊稱身分被冒用，要開立網路帳戶，才能避免...

猶記女子失車哭花臉 員警1年後查獲通緝犯騎贓車

吳姓女子去年失竊1輛復古型機車，報警時哭訴，是她省吃儉用存了2、3年才買來的機車，事隔近1年，高雄市警方發現1名男子騎她...

桃園男情緒不穩持刀欲跳樓 警千鈞一髮勸下奪刀送醫

桃園市1名30多歲呂姓男子今天上午在觀音區四維路的公寓住家1樓客廳，疑因精神不穩，與家人細故爭吵，一時情緒失控，拿起家中...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。