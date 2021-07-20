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三峽屁孩群聚鬥毆事件裁罰出爐 252萬破新北紀錄
新北市三峽月初發生20多人群聚鬥毆事件，如今衛生局針對傳染病防治法開罰結果出爐，加上未成年在內共裁罰252萬元，創下新北開罰以來最高紀錄，警方對這起事件也已羈押相關人士4名。
回顧整起事件，帶頭的鄭姓男子因債務糾紛，月初帶著20多人，到三峽一處住家見人就打，還開車衝撞造成翁姓男子、李姓男子受傷，幸好沒有生命危險，但李、翁兩人根本不認識對方，真正有債務糾紛也不是2人。
李男事後表示，自己因這起事件留下陰影大，現在都不敢出門，一出門看到有人疑似跟蹤就很擔心，加上家中有小孩要養，讓他幾乎面臨崩潰狀況。
李男再三強調，他跟翁男都不認識對方，對方口中的債主只是他很久以前有接觸的人，根本稱不上是友人。
警方表示，建議李男近期隨時跟派出所保持聯繫，有狀況就報案，警方會盡快到場，看是盤查可疑人士或是排除疑慮都會盡可能協助。
針對這起事件，衛生局裁罰也已出爐，26名滋事人士全部都開罰，其中10人未滿18歲，裁罰最輕的6萬罰鍰，另16人則罰12萬，總計252萬元以及將裁處書與繳費單寄出，是新北依照傳染病防治法開罰最重的案件。
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