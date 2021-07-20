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台南擦撞車禍 網友爆賓士阿伯未戴好口罩 警：他有氣喘
台南女網友今天在臉書爆料公社PO文，質疑警員昨天下午3點在中西區處理一件車禍時，駕賓士車老翁將口罩拉到下巴，未戴好口罩，警員當場卻未依違反防疫規定開單。警方今天說，82歲陳姓老翁因年邁講話會緊張，有氣喘換氣問題，習慣將口罩拉至下巴，至於陳是否違反防疫規定，南門派出所將全案函送衛生局裁處。
顏姓女網友爆料，賓士車和機車在健康路與永福路口超商外面發生車禍，賓士阿北下來，過程阿北口罩脱到下巴，她觀察了十幾分鐘上前告訴機車女騎士，一定要叫救護與報警，保障自己，最後警察來了，阿北稍微戴上口罩，但過程又激動的脫下口罩，警察叫他戴好，不到半分鐘口罩又脱到下巴，接下來就是繼續長時間不戴口罩。
女網友PO文指出，對於對賓士阿北肇事後的態度跟不戴口罩，她照相向警察提出檢舉，麻煩警員開單遞送衛生局，警察回說賓士阿北車上只有他一人，所以不戴口罩正常。
女網友表示，最後警察先生自顧自的就上車不理她，車禍處理態度她不是當事人，但光口罩這事情，警察是這麼體諒這些防疫破口的人，那叫那些出去工作辛苦喝口水吃個飯脱口罩被罰錢的人，情何以堪。
台南市警二分局表示，昨天下午3點33分，健康路與永福路口發生賓士車和機車擦撞車禍，南門所蔡姓和梁姓警員到場處理，警員到場前，雙方已達成共識自行和解，由開車陳姓老翁以1500元賠償機車鄭姓女駕駛，雙方表示不用警方處理僅需登記備查。員警為求慎重，當下詢問雙方均稱無受傷，並確定要自行和解，無須到派出所做筆錄。
警方表示，員警處理過程中，陳姓老翁因年邁講話會緊張且有氣喘換氣問題，習慣將口罩拉至下巴，後續由南門所查證陳姓老翁是否違反防疫規定，函送衛生局裁處。
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