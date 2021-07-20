高雄豪雨疑路燈漏電！涉水婦觸電送醫裝葉克膜急救

高雄市昨降大雷雨，39歲高姓女子傍晚行經鳳山區三民路積水處，旁有變電箱及路燈，女子突然觸電倒地，送國軍高雄總醫院急救，目前仍在加護病房使用葉克膜。台電鳳山區處表示，會勘量測變電箱並未漏電；高雄市府工務局養工處稍晚到現場勘查檢視線路，訪視家屬提供必要協助。

根據附近監視器畫面，事發當時高女冒險涉水，行經三民路一處停車場前，因路旁有變電箱與路燈，高女經過就立即倒地。路人報警送醫。

國軍高雄總醫院表示，女子昨晚到院時OHCA，經急救後裝心導管，目前在加護病房使用葉克膜。

台電鳳山區處表示，案發後到現場檢視，先以低壓檢電筆量測台電變電箱箱體，結果無警示聲表示無電，另量測養工處轄管路燈桿，結果有警示聲表示有電。

再以電壓表量測養工處轄管路燈桿及側溝水溝蓋間電壓，結果電壓值為175伏特，表示有電，請養工處將路燈責任分界點開關切開後量測，結果為0伏特無電。因此確認女子電暈倒地原因，非屬台電配電設備漏電所致。

台電提醒民眾，任何時候如果看到任何電線斷裂或掉落，千萬不要撿、不要碰觸，立刻通知台電人員處理；過去曾發生有民眾好心想把斷落電線移開，想說拿個棍子去撥離，結果發生觸電意外。另外盡量不要走過積水處，一是看不到路面、水溝，容易有跌倒風險，二因為潮溼，也怕萬一觸電。