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影／外送員追撞巡邏警機車 辯：旁邊有車閃不過

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子是熊貓外送員今天凌晨1時許，在外送途中行經逢甲商圈附近時，疑未注意車前狀況，追撞前方正在巡邏的警員機車，交通分隊獲報到場，雙方都無酒精濃度，僅有車損、沒有人受傷。陳辯稱，當時因隔壁車道有車，來不及煞車閃避才撞上，詳細的肇事原因，有待交大事故組釐清。

據查，陳姓男子（41歲）是熊貓外送員，他在今天凌晨1時許在送餐途中，行經西屯區逢甲路、福星路口時，才剛過紅綠燈，就撞上前方一輛在正在巡邏的警用機車，雙方都無人受傷，僅有輕微的車損，第六警分局交通分隊獲報到場，陳與警員都測無酒精濃度。

陳姓男子辯稱，當時警員在巡邏的騎乘速度很慢，他欲閃避時，剛好旁邊有輛休旅車經過，他沒有空間閃避，才會撞上。

台中市第六警分局交通分隊初判，陳未注意車前狀況才釀禍，詳細的肇事原因，有待交大事故組後續分析。

台中市陳姓男子是外送員，今天凌晨騎車行經逢甲商圈時，疑未注意車前狀況，撞上巡邏的警用機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子是外送員，今天凌晨騎車行經逢甲商圈時，疑未注意車前狀況，撞上巡邏的警用機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子是外送員，今天凌晨騎車行經逢甲商圈時，疑未注意車前狀況，撞上巡邏的警用機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子是外送員，今天凌晨騎車行經逢甲商圈時，疑未注意車前狀況，撞上巡邏的警用機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子是外送員，今天凌晨騎車行經逢甲商圈時，疑未注意車前狀況，撞上巡邏的警用機車。記者陳宏睿／翻攝
台中市陳姓男子是外送員，今天凌晨騎車行經逢甲商圈時，疑未注意車前狀況，撞上巡邏的警用機車。記者陳宏睿／翻攝

外送員

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