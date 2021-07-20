國小童出車禍見證警員暖心服務 手繪卡片表謝意

台中市一名就讀國小的學童Ryan在7日下午搭黃姓母親的轎車外出，在行經西區中美街時，不慎與另名騎士發生車禍，當時交通分隊的警員蕭鎮慶獲報到場處理，學童對警員在處理過程中，展現專業與同理心，受到感動，隔天就在家中手繪一張卡片，要向「警察叔叔」表達謝意，前天卡片寄到交通分隊，蕭也直說，受到學童與市民的認同，感到鼓舞，未來會稟持初衷，繼續為民服務。

台中市第一警分局交通分隊表示，警員蕭鎮慶在7日下午5時許，前往西區中美街處理一起轎車與機車擦撞的交通事故，現場是駕駛轎車的黃姓女駕駛載著就讀國小的兒子，行經事故地點時，與一名機車騎士擦撞，經警員在場專業解說，並耐心告知後續的處理流程，安撫了雙方的情緒，也獲得車禍雙方當事人的肯定。

第一警分局交通分隊表示，黃女與其兒子都受到警員感動，並得知警員是台南人時，隔天黃女兒子就手繪一張卡片，並由黃女寫上「台南人就是有種親切」、「昨日感謝您的幫忙處理」、「謝謝您」等字，將手繪卡片寄到交通分隊，表達謝意，分隊在前天收到時，也轉交給警員。

警員蕭鎮慶說，收到學童的卡片，有被鼓舞到，未來將不忘初衷，展現出警方的熱情與專業，並持續秉持該精神為民眾服務。

第一警分局交通分隊長周宜瑩說，感謝民眾的肯定與嘉許，民眾的鼓勵將是警察同仁堅守崗位的最大動力。有關民眾的大小事，對警察同仁而言都是重要的事。 台中市第一警分局交通分隊警員蕭鎮慶在7日處理交通事故時，獲得民眾肯定，一名國小學童手繪卡片寄到分隊，表達謝意。圖／第一警分局提供