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北市警6年條款防松山之亂 基層反彈：調走老鳥不利治安

聯合報 / 記者李奕昕李隆揆／台北即時報導

警察風紀案頻傳，台北市警察局近期通報實施「6年條款」，要求任期滿6年的部分官警要輪調，引發基層反彈，認為多數警察奉公守法，穩定任職才能掌握轄區狀況，一竿子打翻一船人不公平，更不利治安。

中山警分局近年屢爆貪瀆案，加上月前松山、北投之亂，台北市長柯文哲震怒，要求市警局積極防弊。市警局說，相關升遷辦法原本就有「6年輪調」規定，調整勤區或所屬單位是機關主管權責，這次將松山事件納入考量，決定更嚴謹執行輪調，避免關說等情事發生，以維警紀。

根據通報，局本部股長跨科室調整；分局組長、主任、隊長跨機關調整；分局警備隊長、偵查隊副隊長、刑事（分）小隊長、刑責區人員等跨機關（不同分局等）調整。

對於派出所，繁重所所長任期最長3年；高風險所所長跨分局調整；其餘所長1任3年，得連任1次；副所長、巡佐及警勤區跨派出所調整。這次調整範圍大，連常訓教官都要跨機關調整，被認為是針對松山之亂。

目前疫情三級警戒至本月26日，市警局要求下月31日完成輪調，若三級警戒延長再修正完成日期，未來每年12月31日前都要完成遷調。

有員警說，資深警察熟悉轄區生態，掌握治安顧慮人口、易滋生犯罪場所，可有效約制不良分子，一旦發生案件，查緝速度快，調走老鳥是「自斷手腳」；也有人認為，連串風紀案重創警察，即便清者自清，這是不得已的作法。

另外，刑事、交通、保安大隊及婦幼、少年、捷運隊，未被列入6年條款對象，引起爭議；這些單位被認為相對輕鬆，其餘員警無法在滿6年填缺調入，恐加深勞逸不均問題。

警察風紀案頻傳，台北市警察局通報實施「6年條款」，要求任期滿6年的部分官警要輪調，引發基層反彈。圖／本報資料照
警察風紀案頻傳，台北市警察局通報實施「6年條款」，要求任期滿6年的部分官警要輪調，引發基層反彈。圖／本報資料照

警察 北市 三級警戒

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