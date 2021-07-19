畫面曝光！高雄豪雨婦冒險涉水 行經變電箱突倒地命危
高雄市今傍晚降下豪雨，鳳山區三民路積水達小腿肚深度，39歲高姓女子約晚間6時許行經積水處旁的變電箱時突然倒地，被目擊民眾報案送醫，但到院時已無生命徵象，目前仍在國軍高雄總醫院與死神拔河。
根據附近監視器畫面，事發當時高女冒險涉水，行經三民路一處停車場前，因路旁有變電箱與路燈，高女經過就立即倒地。
高雄市議員李雅靜案發後到場關心，她表示，觸電者為中年女子，因傍晚三民路段淹水，電線又裸露，根據監視器畫面，女子疑似摸到路燈而觸電，送醫時生命跡象微弱。
案發後台電人員會同里長、養工處人員現場會勘，初步判斷應該不是變電箱漏電所致，詳細原因仍由相關機關調查中。
國軍高雄總醫院表示，女子到院時OHCA，經急救後裝心導管，使用葉克膜，維持生命跡象，受傷原因尚不明。
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