高雄監控路口安全 試辦2個月違規數降37％

中央日前宣布微解封，外出人潮逐漸回升，高雄市政府也更嚴謹把關交通安全。交通局「用路人危險行為監控與語音警示系統」試辦上線2個月，整體違規數量減少37％，未來將持續運用科技輔助，降低路口車禍發生率。

交通局表示，為提升路口安全，「用路人危險行為監控與語音警示系統」今年4、5月建置完成，可透過車輛路口軌跡偵測及AI分析，辨識用路人是否違規，利用擴音喇叭與資訊可變標誌警示違規車輛，同時提醒周遭用路人遵守法規，最快8月正式上路。

交通局指出，系統試辦2個月後，發現路口平均違規件數呈下降趨勢，且整體違規事件也較系統推行前減少37％。

高雄市副市長林欽榮今下午赴台88大發交流道市188/華中路口視察系統，他指出，「闖紅燈」、「機車逆向行駛行人穿越道」等違規行為易造成交通事故，若能加以警示或提醒用路人，可降低違規行為次數。