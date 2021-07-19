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高雄監控路口安全 試辦2個月違規數降37％

聯合報 / 記者曹亞沿／高雄即時報導

中央日前宣布微解封，外出人潮逐漸回升，高雄市政府也更嚴謹把關交通安全。交通局「用路人危險行為監控與語音警示系統」試辦上線2個月，整體違規數量減少37％，未來將持續運用科技輔助，降低路口車禍發生率。

交通局表示，為提升路口安全，「用路人危險行為監控與語音警示系統」今年4、5月建置完成，可透過車輛路口軌跡偵測及AI分析，辨識用路人是否違規，利用擴音喇叭與資訊可變標誌警示違規車輛，同時提醒周遭用路人遵守法規，最快8月正式上路。

交通局指出，系統試辦2個月後，發現路口平均違規件數呈下降趨勢，且整體違規事件也較系統推行前減少37％。

高雄市副市長林欽榮今下午赴台88大發交流道市188/華中路口視察系統，他指出，「闖紅燈」、「機車逆向行駛行人穿越道」等違規行為易造成交通事故，若能加以警示或提醒用路人，可降低違規行為次數。

高雄市目前在4處路口試辦監控警示系統，其中在大寮區市188/鳳林二路口、市188/華中路口、鳳山區中山東路/博愛路口，針對汽、機車闖紅燈違規行為進行偵測警示；而在中山東路/光遠路口，則針對機車逆向行駛行人穿越道之違規態樣進行偵測。未來更將與警察局合作，在各個易肇事路口優先執行。

高雄市政府針對機車逆向行駛行人穿越道進行監測。圖／高雄市交通局提供
高雄市政府針對機車逆向行駛行人穿越道進行監測。圖／高雄市交通局提供
高雄市府試辦「用路人危險行為監控與語音警示系統」，針對違規車輛予以警示。圖／高雄市交通局提供
高雄市府試辦「用路人危險行為監控與語音警示系統」，針對違規車輛予以警示。圖／高雄市交通局提供

高雄市 警察

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