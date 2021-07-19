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雨後電線裸露 高雄中年婦疑摸路燈觸電命危
高雄市今傍晚降下豪雨，鳳山區三民路傳出有電線裸露，一名女子約晚間6時許行經積水處時不慎觸電暈倒，高雄市議員李雅靜在個人臉書直播，提到這起意外。
高雄市議員李雅靜表示，觸電者為中年女子，因傍晚三民路段淹水，電線又裸露，根據監視器畫面，女子疑似摸到路燈而觸電，送醫時生命跡象微弱。
國軍高雄總醫院表示，女子到院時OHCA，經急救後裝心導管，使用葉克膜，維持生命跡象，受傷原因尚不明。
據了解，警消到場時這名女子已無生命徵象，目擊者透露，疑似女子摸到路燈後隨即倒下，目前仍在國軍高雄總醫院搶救中。
警方已在現場拉起封鎖線，避免人車靠近，至於是否是漏電所致，目前相關單位還在釐清中。
台電回應，台電人員會同里長、養工處人員現場會勘，初步判斷應該不是變電箱漏電所致，詳細原因仍由相關機關調查中。
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