疑山老鼠露餡逃逸 警查扣2塊扁柏以車追人

中央社 / 宜蘭19日電

羅東林管處太平山工作站護管人員今天凌晨會同警方在田古爾溪河口巡查，發現3名可疑男女雖攔查未果，但查扣2塊遭鋸切的台灣扁柏，並記下車牌號碼交由警方調查。

林務局羅東林區管理處表示，太平山工作站護管人員近期發現田古爾溪河口有可疑人士進出，隨即與宜蘭縣警察局三星分局及保七總隊羅東分隊等加強巡視，今天凌晨4時許與三星警分局英士及大同派出所聯合前往巡查時，發現可疑人士在溪床附近出沒但攔查未獲。

工作站護管人員再次前往附近查探，發現溪床便道旁遺留2塊漂流木並有遭鋸切痕跡，便道附近有輛車，車內有1名女子，經上前詢問，女子聲稱是來玩水，護管人員查看溪床後，發現還有2名男子，隨即通報警方前來攔查，但警力尚未抵達前車輛已離開。

羅東林管處表示，已將可疑車輛車牌號碼交給警方調查，查獲的漂流木為台灣扁柏2塊，體積約0.8立方公尺，市值約新台幣14萬餘元，將運回林管處保管並持續派員加強巡視。

羅東林管處指出，為有效打擊山老鼠，已與檢警保持緊密合作，也歡迎大家加入林務局LINE群組「山老鼠雷達站」，或撥打森林保護專線0800-000930（您您您救山林）一起打擊犯罪，也呼籲國人，購買林產品時應選擇具有「台灣木材標章」的商品，以免誤觸法令。

羅東 山老鼠

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