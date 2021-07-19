快訊

東奧專機「商務艙名單」曝光 她痛斥體育署：根本在鬼扯

國手搭商務艙跳票 蔡英文道歉：實在不夠細心和貼心

疑鋼瓶接頭鬆脫釀禍 頭份市工安意外1死2傷

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣頭份市一家肥料工廠實驗室今天下午發生液態氨外洩，造成1死2傷案，初步調查懷疑是裝液氨的鋼瓶接頭鬆脫，液氨外洩瞬間揮發釀災，意外原因由環保署北區毒災應變隊等相關單位進一步調查中。

苗栗縣政府消防局第三大隊今天下午二點半接獲報案，頭份市中華路一家肥料工廠實驗室，疑似發生液氨外洩工安事件，消防人車趕到，先後救出楊姓（58歲）及吳姓工人（37歲）送醫，現場瀰漫高度刺激性及腐蝕性氨氣，救災人員灑水並控制逸散到周邊環境。

首當其衝的楊男現場失去呼吸心跳，醫護搶救無效，他全身百分之八十到九十面積化學灼傷，吳男全身百分之卅五灼傷，插管治療中，沒有生命危險，另名曾姓工人（廿七歲）輕度吸入性灼傷，意外發生時，他留在現場協助救人，後來才就醫，並無大礙。

這起工安事故發生後，消防局通報毒災應變隊，及勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心等有關單位人員到場了解，初步調查一度懷疑鋼瓶瓶身破裂，後來發現鋼瓶接頭鬆脫，造成高壓液氨外洩，並迅速揮發，造成三人化學灼傷，有關單位正進一步釐清意外原因。

苗栗縣頭份市一家肥料工廠實驗室昨天下午發生液氨外洩，造成工人1死2傷，消防人員在現場灑水降低氨氣濃度。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣頭份市一家肥料工廠實驗室昨天下午發生液氨外洩，造成工人1死2傷，消防人員在現場灑水降低氨氣濃度。圖／苗栗縣政府消防局提供
苗栗縣頭份市一家肥料工廠實驗室今天下午發生液氨外洩，造成工人1死2傷，消防人員在現場搶救。圖／民眾提供
苗栗縣頭份市一家肥料工廠實驗室今天下午發生液氨外洩，造成工人1死2傷，消防人員在現場搶救。圖／民眾提供

工安 苗栗縣

延伸閱讀

液態氨鋼瓶突爆炸 頭份工廠實驗室員工1死2傷

毒化物起火很危險 台南消防五大隊今測驗臨場處理能力

頭份市老崎茶道工程亮眼 市公所逐步復興美人茶文化

台中大雅工地工安意外 工人遭重物壓斷頸椎當場亡

相關新聞

婦人爬大坑號步道被雷擊？ 醫師研判只是被「電弧」震到

台中市下午雷聲不斷，一對莊姓姊妹在爬大坑五號登山步道時疑遭「雷擊」，地點在新社區聖普宮附近，其中姊姊經中國醫藥大學附設醫...

貨車違規迴轉撞機車又倒車輾壓 女騎士家屬怒控謀殺

雲林縣西螺鎮7月16日在延平路發生一起車禍，一輛小貨車因違規迴轉，與一輛機車相撞，致劉姓女騎士受傷送醫，從行車紀錄器發現...

女癲癇發作市場昏倒 新北汐止警消及時搶救

汐止警分局日前接獲通報，橫科菜市場內有民眾路倒情事，經員警到場，曾姓女子臥在地，站在一旁的母親也驚慌失措，經了解曾女...

機車撞上法拉利 19歲騎士噴飛「高空轉一圈」重摔

19歲宋姓騎士昨晚沿桃園市中壢區忠勤街往成功路方向行駛，行經路口時疑未禮讓右方來車，與駕法拉利超跑的男子發生碰撞，宋男瞬...

液態氨鋼瓶突爆炸 頭份工廠實驗室員工1死2傷

苗栗縣頭份市中華路一間工廠實驗室下午發生液態氨鋼瓶爆炸意外，3名員工燒灼傷送醫，其中1人到院前無呼吸心跳，經搶救宣告不治...

台中2婦登大坑步道 疑受雷聲驚嚇跌傷

中市2名年逾六旬婦女今天下午登大坑5號步道時，傳出因雷擊受傷，台中市消防局表示，獲報到場救援時，發現2婦身上並無電擊傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。