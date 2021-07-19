疑鋼瓶接頭鬆脫釀禍 頭份市工安意外1死2傷

苗栗縣頭份市一家肥料工廠實驗室今天下午發生液態氨外洩，造成1死2傷案，初步調查懷疑是裝液氨的鋼瓶接頭鬆脫，液氨外洩瞬間揮發釀災，意外原因由環保署北區毒災應變隊等相關單位進一步調查中。

苗栗縣政府消防局第三大隊今天下午二點半接獲報案，頭份市中華路一家肥料工廠實驗室，疑似發生液氨外洩工安事件，消防人車趕到，先後救出楊姓（58歲）及吳姓工人（37歲）送醫，現場瀰漫高度刺激性及腐蝕性氨氣，救災人員灑水並控制逸散到周邊環境。

首當其衝的楊男現場失去呼吸心跳，醫護搶救無效，他全身百分之八十到九十面積化學灼傷，吳男全身百分之卅五灼傷，插管治療中，沒有生命危險，另名曾姓工人（廿七歲）輕度吸入性灼傷，意外發生時，他留在現場協助救人，後來才就醫，並無大礙。