疑鋼瓶接頭鬆脫釀禍 頭份市工安意外1死2傷
苗栗縣頭份市一家肥料工廠實驗室今天下午發生液態氨外洩，造成1死2傷案，初步調查懷疑是裝液氨的鋼瓶接頭鬆脫，液氨外洩瞬間揮發釀災，意外原因由環保署北區毒災應變隊等相關單位進一步調查中。
苗栗縣政府消防局第三大隊今天下午二點半接獲報案，頭份市中華路一家肥料工廠實驗室，疑似發生液氨外洩工安事件，消防人車趕到，先後救出楊姓（58歲）及吳姓工人（37歲）送醫，現場瀰漫高度刺激性及腐蝕性氨氣，救災人員灑水並控制逸散到周邊環境。
首當其衝的楊男現場失去呼吸心跳，醫護搶救無效，他全身百分之八十到九十面積化學灼傷，吳男全身百分之卅五灼傷，插管治療中，沒有生命危險，另名曾姓工人（廿七歲）輕度吸入性灼傷，意外發生時，他留在現場協助救人，後來才就醫，並無大礙。
這起工安事故發生後，消防局通報毒災應變隊，及勞動部職業安全衛生署中區職業安全衛生中心等有關單位人員到場了解，初步調查一度懷疑鋼瓶瓶身破裂，後來發現鋼瓶接頭鬆脫，造成高壓液氨外洩，並迅速揮發，造成三人化學灼傷，有關單位正進一步釐清意外原因。
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