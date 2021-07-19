機車撞上法拉利 19歲騎士噴飛「高空轉一圈」重摔
19歲宋姓騎士昨晚沿桃園市中壢區忠勤街往成功路方向行駛，行經路口時疑未禮讓右方來車，與駕法拉利超跑的男子發生碰撞，宋男瞬間噴飛，在空中轉一圈後摔下，造成手腳多處受傷，超跑擋風玻璃則留下大片蜘蛛網裂。雙方經警方實施酒測皆無飲酒，不少網友看了都表示維修不便宜，少說1、2百萬，肇責7：3也會吐血。
有網友在臉書發文「在自家門口可以看到法拉利出車禍」，警方調查，宋姓騎士昨晚9點16分左右，沿忠勤街往成功路方向行駛，行經路口時疑似未禮讓右方來車，與行駛福德路往成章一街方向駕駛法拉利男子發生碰撞，造成宋男手腳受傷，但沒有大礙。
撞擊當下宋男噴飛至法拉利擋風玻璃後、空中轉一圈再重摔，機車也撞到車輛的葉子板和保險桿，造成機油漏滿地。警方趕抵隨即酒測，確認雙方皆無飲酒，警方也呼籲用路人，應重視路權並注意車前狀況，以維交通安全。
由於法拉利市價動輒千萬起跳，不少人看到貼文紛紛直言維修費至少100到200萬、「這個肇責算7比3的話也會吐血」、「這個…不便宜」、「內壢沒有幾台」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言