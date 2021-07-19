機車撞上法拉利 19歲騎士噴飛「高空轉一圈」重摔

19歲宋姓騎士昨晚沿桃園市中壢區忠勤街往成功路方向行駛，行經路口時疑未禮讓右方來車，與駕法拉利超跑的男子發生碰撞，宋男瞬間噴飛，在空中轉一圈後摔下，造成手腳多處受傷，超跑擋風玻璃則留下大片蜘蛛網裂。雙方經警方實施酒測皆無飲酒，不少網友看了都表示維修不便宜，少說1、2百萬，肇責7：3也會吐血。

有網友在臉書發文「在自家門口可以看到法拉利出車禍」，警方調查，宋姓騎士昨晚9點16分左右，沿忠勤街往成功路方向行駛，行經路口時疑似未禮讓右方來車，與行駛福德路往成章一街方向駕駛法拉利男子發生碰撞，造成宋男手腳受傷，但沒有大礙。

撞擊當下宋男噴飛至法拉利擋風玻璃後、空中轉一圈再重摔，機車也撞到車輛的葉子板和保險桿，造成機油漏滿地。警方趕抵隨即酒測，確認雙方皆無飲酒，警方也呼籲用路人，應重視路權並注意車前狀況，以維交通安全。