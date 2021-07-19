女癲癇發作市場昏倒 新北汐止警消及時搶救

汐止警消全套防疫裝備，現場經緊急救治後曾女已恢復意識，家屬也含著眼淚頻頻表示感謝。 圖／汐止警分局提供

汐止警分局日前接獲通報，橫科菜市場內有民眾路倒情事，經員警到場，曾姓女子臥在地，站在一旁的母親也驚慌失措，經了解曾女非屬新冠肺炎確診個案，惟警消為防疫安全起見，仍身穿防護衣等全套防疫裝備，現場經緊急救治後曾女已恢復意識，家屬也含著眼淚頻頻表示感謝。

汐止警分局表示，日前汐止分局橫科派出所警員蔡宗諺、鄭全廷於轄區執行巡邏勤務，接獲報案稱汐止區力行街橫科菜市場內有民眾路倒情事，遂趕赴現場發現曾姓女子(60年次)倒臥在地，站在一旁的母親也驚慌失措，不知如何是好，員警上前查看時，該女子突然癲癇發作，見狀立即通報119救護人員到場急救。

據了解，曾女非屬新冠肺炎確診個案，近期也未到疫情熱區活動，係因罹患之癲癇病突然發作導致昏迷及抽蓄，惟警消為防疫安全起見，仍身穿防護衣，配戴面罩、口罩、手套等全套防疫裝備，實施身分查證、急救等工作。

現場經緊急救治後曾女已恢復意識，員警也上前關懷並安撫其情緒，復由消防人員送醫治療，全程在旁著急的母親對於警消能快速到場解危，也含著眼淚頻頻表示感謝。