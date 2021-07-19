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婦人爬大坑號步道被雷擊？ 醫師研判只是被「電弧」震到

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市下午雷聲不斷，一對莊姓姊妹在爬大坑五號登山步道時疑遭「雷擊」，地點在新社區聖普宮附近，其中姊姊經中國醫藥大學附設醫院急救，急診部主任陳維恭從她意識清醒，身上僅右小腿有個3公分的小灼傷看來，研判應該不是直接被雷擊，而是她當時人在樹林中，雷打到到樹林，被引起的「電弧」震到而已。

什麼是電弧？陳維恭說，就是雷打到樹木引起一種類似震波的意思，也可想像是炸彈爆炸，站在外圍被震到那種感覺；婦人若是直接被雷擊，不會傷的這麼輕。

陳維恭說，莊姓婦人（67歲）到院時意識清醒，頭部、臉部有撕裂傷與擦挫傷，還說：「聽到一聲雷聲後就跌倒了！」接著還比著右側小腿有個疑似燒焦的傷疤，大小約3公分。

他說，婦人頭臉部的傷都是因跌倒引起，只有腳部疑受到電弧，應並不是雷擊，經縫合頭部傷口，目前仍讓婦人留院觀察。

中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭說，婦人應不是遭雷擊。圖／台中市消防局提供
中國醫藥大學附設醫院急診部主任陳維恭說，婦人應不是遭雷擊。圖／台中市消防局提供

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